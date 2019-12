In Zusammenarbeit mit der EnBW hat die Shell Deutschland an der Shell-Station am Echazufer 60 am Dreispitz am Ortsende von Reutlingen in Richtung Pfullingen die erste Schnell-Ladestation im Großraum Stuttgart im Stadtgebiet eingerichtet.

Weitere 49 Stationen werden aufgebaut

In den nächsten Wochen sollen weitere 49 Stationen aufgebaut werden. Seit Donnerstagvormittag können E-Autos mit einer Ladeleistung von 300 kw doppelt so schnell als bislang aufgeladen werden.

Zwei unterschiedliche Anschlüsse

„Bislang konnten wir, gemeinsam mit starken Partnern, unseren batterieelektrischen Kunden bereits ein Angebot für die Ladung zu Hause, bei der Arbeit und im öffentlichen Raum machen.

Jetzt gehen wir mit den ersten Hochleistungsladesäulen in unserem deutschen Tankstellennetz an den Start“, sagt der Chef des Shell Tankstellengeschäftes in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Jan Toschka.

Ultraschnellladesäulen haben CCS- und CHAdeMO-Anschlüsse

Die Ultraschnellladesäulen sind mit CCS- und CHAdeMO-Anschlüssen ausgestattet. Wenn E-Fahrzeuge verfügbar sind, die die volle Ladeleistung nutzen können, laden E-Autofahrer Strom für 100 Kilometer in lediglich drei bis vier Minuten. Heute schon können dort auch zwei E-Autos je nach Fahrzeugkonfiguration gleichzeitig Strom für 100 Kilometer in weniger als zehn Minuten laden.