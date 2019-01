Mobilität E-Ladestation an prominenter Stelle

Eningen / Evelyn Rupprecht

An prominenterer Stelle könnte die Ladestation für Elektro-Fahrzeuge kaum stehen: Die Säule, die in dieser Woche in Eningen in Betrieb gegangen ist, befindet sich auf dem kleinen Parkplatz an der Ecke Eitlinger- und Hauptstraße. Tausende Autos fahren hier täglich vorbei – und die Station ist kaum zu übersehen. „E-Mobilität ist das Antriebskonzept der Zukunft und wir als Gemeinde müssen uns daran beteiligen, damit es schneller vorankommt“, erklärte Bürgermeister Alexander Schweizer am Montag, als nicht nur Vertreter der Gemeinde, sondern auch der Fair-Energie die Säule einweihten.

Zwei Mal 22 Kilowattstunden Ladeleistung sind an der Station abrufbar. 27 000 Euro hat die Gemeinde nicht nur dafür, sondern auch für eine E-Bike-Anlaufstelle mit Schließfächern für Akkus am Rathaus und die Infrastruktur des eigenen E-Fahrzeugs, das in der Tiefgarage aufgeladen wird, ausgegeben. Ein Gefährt übrigens, von dem der Bürgermeister rundum begeistert ist. „Ich bin damit schon nach Biberach und zurück gefahren – und das ohne zwischendurch aufzuladen“, so Schweizer.

Wer sein Fahrzeug nun an der Ecke Eitlinger- und Hauptstraße „auftanken“ möchte, kann im Internet überprüfen, ob die Stationen gerade belegt sind und hat dann zwei Möglichkeiten, an Öko-Strom zu kommen. Zum einen über eine Karte, zum anderen via Handy und QR-Code, der zur Identifizierung dient.

Die Station in der Ortsmitte wurde indes auch vor ihrer offiziellen Eröffnung bereits genutzt, schließlich steht sie schon seit dem 18. Dezember an Ort und Stelle.