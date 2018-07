Reutlingen / swp

Ein Brandalarm hat am Sonntagnachmittag am Klinikum in Reutlingen für Aufregung gesorgt. Gegen 17.30 Uhr waren die Einsatzkräfte durch die Brandmeldeanlage alarmiert worden. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften vor Ort kam, konnte schnell Entwarnung geben. Ein technischer Defekt an einem Durchlauferhitzer für Warmwasser hatte zu dem Alarm geführt. Das Gerät wurde stromlos geschaltet und die Räume gelüftet. Gefahr für Patienten oder Personal bestand nicht.