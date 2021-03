Deutschlands größte Parfümeriekette Douglas will fast jede siebte Filiale in der Bundesrepublik schließen. Der Konzern reagiere mit dem Aus für rund 60 der mehr als 430 Filialen auf die immer schnellere Verlagerung der Umsätze ins Internet, sagte eine Unternehmenssprecherin von Douglas.

Douglas-Filiale Reutlingen in der Wilhelmstraße

Betroffen ist auch die Douglas-Filiale in der Reutlinger Wilhelmstraße 34, die auch nach dem Lockdown nicht mehr öffnen wird. Der Mietvertrag für die Ladenfläche wurde vom Eigentümer der Immobilie beendet. „Unabhängig davon prüfen wir laufend Anmietungsmöglichkeiten in gut frequentierten Lagen entlang unseres Portfolios, so auch in Reutlingen“, erklärt die Unternehmenssprecherin von Douglas auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE. Die Parfümerie-Filiale war eine feste Größe in der Wilhelmstraße und gehörte jahrzentlang zum Reutlinger Stadtbild. Damit geht das Ladensterben in der Innenstadt weiter.