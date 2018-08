Sport Doppelerfolg für die Discgolfer

Eningen / swp

Am 11. und 12. August traten die Discgolfer des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Eningen, bei den 2. ARS Ludendi Lichtwiesen Open in Darmstadt an. Discgolfer aus ganz Deutschland spielten um den Titel in fünf Altersklassen. Zwei davon konnten von den Eningern gewonnen werden.

Im Rahmen einer großen Frisbeeveranstaltung, an der sich hunderte Teilnehmer aus mehreren Ländern in unterschiedlichen Disziplinen maßen, fand auch das zweite Discgolfturnier im Darmstädter Unipark statt. Obwohl ohne Höhenunterschiede entpuppte sich der Kurs als durchaus anspruchsvoll, zumal am Samstag kräftige Winde das Spiel erschwerten. Auch hatten sich die Veranstalter die ein oder andere modifizierte Bahn einfallen lassen. Die letzte Bahn der Runde ist dabei besonders erwähnenswert. Erst geht es 65 Meter gerade aus über einen schmalen Weg mitten im Wald, anschließend noch rechts um die Ecke zum erhöht stehenden Korb. Im Schnitt benötigten die Spieler hier fast einen Wurf mehr, als das Bahn-PAR (Professional Average Rating) vorsieht. In der Hauptklasse der Herren konnte Tobias Pfeiffer auf seinem Heimkurs den Sieg gegen starke Konkurrenz erringen. Er spielt auch eine alles überragende 43er Runde auf dem Par 56 Kurs. Christian Nixdorf wurde in einem gut besetzten Feld Achter. Die DGCAler Björn Unruh und Matthias Lambur folgten auf den Rängen 18 und 21.

Bei den Junioren dann die faustdicke Überraschung. Die 15-jährige Nele Eger vom DGCA errang ihren ersten Sieg auf der Deutschlandtour. Nachdem sie am Samstag noch auf Platz 2 lag, drehte sie am Sonntag den Spieß um und errang mit acht Würfen Vorsprung den Titel. Bei den Frauen hätte die Leistung der Eningerin auch bereits zum 4. Platz gereicht.

Nächstes Turnier im September

Bei den Herren über 40 (Masters) zeigte Ralf Schlotterbeck vom DGCA über vier Runden hinweg seine Klasse und errang einen letztlich ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Um seine Leistung noch besser einzuordnen – in der Hauptklasse und dem Gesamtklassement wäre er damit Vierter geworden. Markus Winkler vom DGCA wurde in dieser Klasse 13.

Bei den Grandmastern (über 50) errang Pepe Traub vom DGCA wie schon zwei Wochen zuvor den 3. Rang. Sein Vereinskollege Uwe Mossig wurde 10. Das nächste Großturnier für die Eninger Discgolfer findet am 8. und 9. September beim Thrownatur Cup auf der Eninger Weide statt. Für dieses Turnier wurde eigens ein anspruchsvoller Kurs geplant. Zuschauer sind willkommen.