Die Spatzen pfiffen es schon länger von den Dächern, nun herrscht aber Gewissheit: Das Area14 schließt seine Tore für immer.

Auf der Facebookseite von Area14-Reutlingen heißt es dazu:

Dankeschön

Nach unglaublichen 35 Jahren Stimmung, Spaß und guter Laune schließt das Area14 seine Türen für immer. Wir sind sehr traurig darüber, dass wir heute offiziell bestätigen müssen, was schon lange hinter verschlossenen Türen und in den sozialen Netzwerken gemunkelt wurde.

Auf der einen Seite sind wir wirklich traurig, dass wir im Area14 nicht mehr zusammen feiern können und es leider dort auch keine große Abschiedsparty mehr geben wird.

Auf der anderen Seite sind wir Euch von Herzen dankbar für viele unglaubliche, legendäre Partys; und vor allem für die unzähligen lieben Menschen, die wir kennenlernen, immer wiedertreffen und mit denen wir regelmäßig feiern durften.

Wir haben uns immer als Ort der Begegnung gesehen, einen Ort an dem Menschen zusammenkommen, um zwischenmenschliche Beziehungen zu pflegen, neue Leute kennenzulernen, alte Bekannte zu treffen, miteinander zu lachen, tanzen, trinken, essen und feiern und auch vielleicht um etwas Abstand vom Alltag zu bekommen, indem wir andere Dinge sehen, hören und erleben.

Was uns bei aller Traurigkeit trotzdem positiv in Zukunft blicken lässt, sind die Menschen mit denen wir zu tun hatten, haben und haben werden. Menschen, die wie wir, von Herzen gerne mit anderen Menschen zusammen sind. Menschen, die es lieben, miteinander zu reden, zu lachen und zu feiern. Was wir mitnehmen, ist das sichere Gefühl, über all die Jahre mit so vielen tollen Menschen und Begegnungen sehr reich beschenkt worden zu sein und dafür sind wir jedem einzelnen von Euch von Herzen dankbar. Wir haben unsere Arbeit nie als solche betrachtet, es war für uns immer Leidenschaft, Passion und Herzensprojekt zugleich. Es war uns immer eine Freude und Ehre zugleich mit Euch zu feiern, zu lachen, zu trinken, zu tanzen und für Euch da zu sein.

Menschen waren, sind und bleiben unsere wahre Leidenschaft.

In diesem Sinne, bis bald … an irgendeiner Theke dieser Welt

Seid nicht traurig

Fortsetzung folgt … versprochen