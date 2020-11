Einzig und allein José Elias Guerrero Serrano erhielt am Dienstagabend die Urkunde, die beweist: Der in der Dominikanischen Republik geborene Mann ist ab sofort deutscher Staatsangehöriger. Guerrero ist Musiker, spielt in der Pit Lopez Band und hat sich zu der Einbürgerung entschlossen, weil er seit 2013 in Deutschland wohnt. Guerrero erhielt die Urkunde stellvertretend für 351 weitere Personen, die sich im Zeitraum zwischen 1. Juli 2019 und 30. Juni 2020 im Landkreis Reutlingen einbürgern ließen. Die dazugehörige Urkunde überreichte ihm Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl am Dienstagabend im großen Sitzungssaal des Reutlinger Landratsamts.

Während bisher in den zurückliegenden zehn Jahren die Einbürgerungsfeiern jeweils in großen Hallen mit viel Publikum durchgeführt wurden, saßen am Dienstagabend gerade mal fünf Personen – mit großem Abstand – auf dem improvisierten Podium im Sitzungssaal des Kreistags. Allerdings wurde die Feier online übertragen – wer wollte, konnte am Computer zuhause zusehen. „Die altehrwürdige Stube wirkt heute wie ein Fernsehstudio“, bemerkte Thomas Strobl. Trotz des fehlenden Publikums „setzen wir mit dieser Feier ein klares politisches Zeichen für die Eingebürgerten, für ihre Angehörigen und Freunde, aber auch für den Landkreis – wir feiern, dass Sie sich für Deutschland entschieden haben“, erklärte Landrat Thomas Reumann.

Mit der Übernahme der deutschen Staatsbürgerschaft hätten sich die 352 Personen zum deutschen Grundgesetz bekannt, zur hiesigen Kultur und Sprache. „Die Feier ist ein Festtag für eine offene Gesellschaft“, betonte Reutlingens Landrat. „Ihre Entscheidung bedeutet, zu einer Gesellschaft zu gehören, in der Migration und Integration eine große Rolle spielt.“ Mehr als 5000 Personen mit einer Vielzahl an unterschiedlichen Nationalitäten haben sich laut Reumann in den zurückliegenden elf Jahren einbürgern lassen. Nach dem Anschlag in Wien und an anderen Orten „ist es umso wichtiger, Stellung zu beziehen und Nein zu sagen zu Rassismus, zu körperlicher und verbaler Gewalt – Zivilcourage ist gefragt“, betonte der Landrat. „Wir müssen zeigen, dass die Demokratie stärker ist als Hass und Gewalt.“

Ein bewusstes Ja zum Ländle

Innenminister Strobl betonte in seinem Grußwort: „Die Einbürgerung ist kein alltäglicher Verwaltungsakt, sie ist eine Lebensentscheidung für jede und jeden Einzelnen.“ Zu den extremistischen Anschlägen in Wien und in Frankreich sagte der Innenminister ähnlich wie Reumann: „Es ist wichtig, als Demokraten zusammenzustehen gegen Extremismus, gegen Hass und Gewalt – die freiheitliche Demokratie wird sich verteidigen gegen die Feinde der Demokratie.“ Weiterhin sagte Strobl zu den Eingebürgerten: „Sie sind willkommen und wir brauchen Sie.“

Welche Beweggründe die jeweiligen Personen zu dem Schritt der Einbürgerung geführt hatten? Nicola Vollkommer wurde in Großbritannien geboren, ist in Nigeria und Cambridge aufgewachsen und hatte 2016 den Einbürgerungsantrag gestellt. „Der Brexit war wohl der Anlass, neben der Tatsache, dass ich meinen Mann hier gefunden habe“, sagte Vollkommer im Landratsamt. „Ich wollte ein bewusstes Ja zum Ländle sagen“, betonte sie schmunzelnd. Wertschätzung und Dankbarkeit empfinde sie gegenüber Deutschland.

Laverne Ruth Sahm, die per Video zugeschaltet war, wurde in Irland geboren, „ich bin seit 2018 deutsche Staatsangehörige“. Warum sie Deutsche werden wollte? „Damit ich hier wählen durfte.“ Wichtig sei ihrer Meinung nach, sich ehrenamtlich zu engagieren, in Vereine zu gehen und zu Elternabenden, wenn Kinder da sind. „Es ist auch wichtig, aufeinander achtzugeben“, so Sahm, die sich stark in die Flüchtlingshilfe einbrachte.

Professorin Hazel Sarah Grünewald wurde in Malawi geboren, lebte in Großbritannien, in Russland und unterrichtet nun an der ESB der Reutlinger Hochschule. „Ich habe seit 2019 den deutschen Pass“, sagte sie. Was sie an Deutschland schätzt? „Die Meinungsfreiheit, Demokratie und das deutsche Wertesystem“, so Grünewald. Wie alle anderen anwesenden Eingebürgerten schätze sie auch die deutsche Ordentlichkeit. Aber: Nach Kritikpunkten gefragt, sagte Nicola Vollkommer: „Die Deutschen könnten manchmal ein bisschen lockerer und lustiger sein, ein bisschen mehr lachen.“