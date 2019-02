Pfullingen Die WHR feiert ihren 50. Geburtstag

Von Evelyn Rupprecht

Wie ging’s in der Schule vor einem halben Jahrhundert zu? Definitiv spannend. Zumindest in der Pfullinger Wilhelm-Hauff-Realschule (WHR), die heuer ihren 50. Geburtstag feiern kann, war in den Anfangszeiten viel geboten. Vor allem Spontaneität war weiland gefragt. Da wurde kurzerhand der Kohlenkeller zum Gemeinschaftsraum umgebaut. „Mediathek würde man heute dazu sagen“, erinnerte sich am Freitag beim großen Neujahrsempfang der allererste Rektor, Erich Weinreuter.

Aber auch in anderer Hinsicht war Flexibilität Trumpf. Willi Mistele war von 1968 bis 2004 Lehrer an der WHR und deren Vorgängereinrichtung. Der Pädagoge hatte eigentlich ganz andere Fächer studiert, musste dann aber, weil Not am Mann war, Musik unterrichten. „Und das, obwohl ich total unmusikalisch war“, blickte er bei der Dialogrunde zum Schul-Jubiläum zurück. Die Jugendlichen haben seinen Gesang wohl gerade noch so ertragen können – anders Misteles Kollegen. „Die haben sich beschwert. Aber die Wände waren ja auch undicht.“

Es ging in den Gründertagen der WHR, die 1969 in eine selbstständige Realschule umgewandelt wurde, auch reichlich gesellig zu. „Wir Kollegen hatten untereinander einen unheimlich guten Kontakt. Wir sind jeden Tag zusammen Mittagessen gegangen und haben den Unterricht Revue passieren lassen. Die Wirtin von gegenüber hat für uns gekocht, was wir wollten“, erzählte Klaus Zimmermann beim Neujahrsempfang vor großem und vor allem begeisterten Publikum. Von 1976 bis 2010 war Zimmermann Lehrer an der WHR, die er, wie seine Kollegen, schon immer als eine ganz besondere Einrichtung begriffen hat.

„Mir ist damals die Offenheit und die Bereitwilligkeit, Neues auszuprobieren aufgefallen“, berichtete Helga Pech aus ihrer WHR-Zeit, die immerhin 26 Jahre dauerte. Und Heinz Deifel, der fast 40 Jahre an der Pfullinger Realschule unterrichtet hat, erinnerte sich, „dass wir hier immer innovative Lösungen gefunden haben“. So wie die mit dem Kohlenkeller eben.

Außerhalb der Talkrunde waren es vor allem die Schüler, die den Neujahrsempfang zum großen Jubiläum gestalteten. Sie hatten eine Zeitleiste von der WHR-Gründung bis zum jetzigen Tag zusammengestellt, aber auch Fotowände aufgebaut, auf denen sie über die Schul-Baustellen, Projektwochen und Aktivitäten wie den Suchtpräventionstag informierten. Selbst die erste Schülerzeitung, die im Dezember 1970 erschienen ist, hatte jemand aus den Archiven geholt. Hungern musste am großen Festtag auch keiner. Die Klasse 9e zum Beispiel hatte Fingerfood aufgefahren, die 6f steuerte Muffins, Kuchen und Torten zum Schulfest-Gelingen bei.

Im gesamten Schulhaus verteilten sich am Freitag nicht nur Schüler, Lehrer, Eltern und Großeltern, sondern auch viele, viele Ehemalige, die sehen wollten, was aus ihrer WHR geworden ist. Abends trafen sich dann alle in der Aula wieder, wo gleich mehrere Darbietungen über die Bühne gingen und vor allem eines im Mittelpunkt stand: das Feiern.