Pfullingen Die Treppe rauf zu Jona

Von Evelyn Rupprecht

Es ist kurz vor 14 Uhr – und das am zweiten Donnerstag in den Osterferien. Traditionell der Zeitpunkt, zu dem Jahr für Jahr der Lärmpegel im Paul-Gerhardt-Haus ins kaum noch Messbare steigt, weil dann die Kinderbibeltage beginnen. Dutzende Kinder stürmen die Treppen in den ersten Stock rauf, wo sie an den Tischen abprallen, an denen das Mitarbeiter-Team des CVJM sie erwartet. Und da geht’s geordnet zu. Kein Junge, der sich nicht korrekt anmeldet, kein Mädchen, das nicht brav Namen und Alter verrät. Ist die Hürde für die Kinder genommen, können sie durchstarten in den Nachmittag, der den Auftakt für die viertägige Veranstaltung bildet.

Aufregend und spannend sind die Kinderbibeltage derweil nicht nur für den Nachwuchs. „Auch ich bin immer ein bisschen nervös, wenn’s los geht“, sagt Carolin Gronbach, die CVJM-Jugendreferentin. „Schließlich wissen wir ja nie, wie viele Kinder mitmachen“. Denn eine Vorab-Anmeldung könnte die Hemmschwelle, ins Paul-Gerhardt-Haus zu kommen, bei den Kindern erhöhen. „So kann einfach jeder teilnehmen, der gerade draußen vorbeiläuft“, erklärt Gronbach, die aber auch gespannt ist, ob das Thema in diesem Jahr die Erst- bis Sechstklässler anspricht. „Diesmal geht’s um den Propheten Jona, der von Gott gerufen wird, aber erstmal wegrennt“, berichtet die Jugendreferentin, die die Kinderbibeltage bereits zum dritten Mal federführend mitorganisiert und froh ist, dass sie sich auf das gesamte Team verlassen kann. „Das sind erfahrene Mitarbeiter, die schon ein paar Mal dabei waren, es sind aber auch immer neue Leute da“. 36 Jugendliche sind heuer vor Ort, um die viertägige Veranstaltung zu stemmen. „Und das machen sie alles ehrenamtlich“, ist Gronbach stolz auf ihre Helfer.

60 bis 80 Kinder sind täglich vor Ort, um im Bibeltheater Geschichten zu hören, in altershomogenen Hobby-Gruppen mitzuarbeiten oder beim großen Stadtspiel mitzumischen. Am Sonntag enden die Kinderbibeltage mit einem Familiengottesdienst – und spätestens dann wird sich auch Carolin Gronbach entspannen können, „wenn ich weiß, ob’s tatsächlich allen Kindern gefallen hat“.