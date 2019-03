Pfullingen Die Tiertafel hilft Zwei- und Vierbeinern in Not

Die Tiertafel hilft Zwei- und Vierbeinern in Not

Von Evelyn Rupprecht

Linker Hand steht sauber aufgereiht all das, was für Hunde das Paradies bedeuten muss: Knochen in diversen Größen, päckchenweise Leckerlis, Trocken- und Nassfutter und daneben Spielzeug in fast allen Variationen. Rechter Hand ist die Ordnung eine ganz andere. Katzen, Meerschweinchen und Hamster dürften beim Anblick der Regalreihen im siebten Himmel schweben: Futter in den verschiedensten Geschmacksrichtungen, kuschelige Körbe und Beschäftigungs-Angebote zuhauf. Nur die Diät-Nahrung und die Zahnsteinentferner, die bräuchte es – zumindest aus Kleintiersicht – wohl eher nicht. Dafür aber legen die Menschen großen Wert darauf, dass in dem Container, der auf dem Pfullinger BMT-Gelände aufgestellt ist, auch jede Menge Nahrungsmittel sind, die ohne Getreide- und Zuckerzusatz auskommen und die gut für die Gelenke und die Nieren sind.

Ute Volk und Rose Karl lassen den Blick über die vollgepackten, vierstöckigen Regalreihen schweifen und sind zufrieden. Die Tiertafel, die sie seit dem vergangenen Oktober immer weiter ausbauen, ist gut aufgestellt. Wer Not leidet, kein Geld fürs Futter hat und bedürftig ist, findet hier auf jeden Fall etwas für sein Tier. Und etepetete sind diejenigen, die hierher kommen eh nicht, wissen die Frauen. Im Gegenteil: Manche der Haustiere, für die ihre Besitzer im Container das Futter holen, kommen mit etwas hochwertigerer Nahrung gar nicht zu recht – weil sie nicht daran gewöhnt sind.

Aber wie sind Ute Volk, Rose und Daniela Karl und Bärbel Stumm überhaupt auf die Idee gekommen, eine Tiertafel zu eröffnen? „Wir haben eine Frau kennengelernt, die selbst nichts zu essen hatte, weil sie ihr ganzes Geld für ihre Katze ausgegeben hat, damit die auf keinen Fall hungern muss“, erinnert sich Ute Volk. „Also haben wir uns erkundigt, ob es in der Gegend so etwas wie eine Tiertafel gibt. Aber das war eine Fehlanzeige“, berichtet sie – und hat die Sache zusammen mit den drei anderen Frauen, die ebenfalls beim BMT in Pfullingen engagiert sind, selbst in die Hand genommen. Die Vier haben Gespräche mit dem BMT-Geschäftsstellenleiter, dem Reutlinger Tierarzt Dr. Uwe Wagner, geführt. „Und der hat uns spontan seine Unterstützung zugesagt“, berichtet Rose Karl, die inzwischen, wie in ihrem eigentlichen Beruf, für die Buchhaltung zuständig ist, während Ute Volk, eine Frührentnerin, die bei Bosch in der Logistik tätig war, sich ums Organisatorische kümmert.

Schnell war klar, dass der Container für die Tiertafel nicht in der Stadtmitte, sondern auf dem etwas abgelegeneren BMT-Gelände an der Gönninger Straße aufgestellt werden soll. „Denn viele unserer Nutzer wollen lieber anonym bleiben und nicht von allen gesehen werden“, sagen die Ehrenamtlichen, die viel Zeit für ihr Projekt aufwenden. „Allein schon die Dokumentation der Spendeneingänge ist aufwendig. Und wir haben sogar schon eine Kundenkartei angelegt“, erzählen sie. Das Gros der Spenden – nicht nur Futter und Spielzeug, auch Bettchen, Leinen, Halsbänder und ein Kratzbaum gehören dazu – kommt über den BMT in den Container. Dazu gesellen sich noch Einzelspenden, für die die vier Frauen äußerst dankbar sind. „Allerdings bekommen wir manchmal Futter, das umgefüllt wurde und nicht beschriftet ist“. Da, bittet Ute Volk, sollte man dann drauf schreiben, was es für Nahrung ist und wie lange sie haltbar ist.

Doch auch die Nutzer der Tiertafel sind in der Pflicht. „Die Leute müssen einen Nachweis für ihre Bedürftigkeit erbringen. Ich war extra auf dem Sozialamt, um mich zu erkundigen, was dafür notwendig ist“, berichtet Ute Volk. „Und wir möchten die Tiere in echt oder zumindest auf einem Foto sehen. Außerdem verlangen wir einen Impfpass“, sagt sie. Und dann gibt es da noch eine weitere Einschränkung: „Wir haben nichts für Tierbabys hier. Neuanschaffungen wollen wir nicht unterstützen“. Denn dass Menschen, die in Not sind, ihr Tier nicht hergeben wollen, weil es ein wichtiger Teil ihres Lebens ist, das sei das eine. Dass Leute, die mittellos sind, sich aber ein neues Tier in ihr Zuhause holen, wohlwissend, dass sie es nicht ernähren können – das sei die andere Sache.

Um die 20 Kunden aus Pfullingen und Reutlingen, aber auch von der Alb und aus Tübingen kommen inzwischen regelmäßig zum BMT-Container, an dem immer am letzten Montag des Monats von 16 bis 17.30 Uhr die Spendenausgabe ist. „Wobei wir darüber nachdenken, die Öffnungszeit zu verlängern, weil ständig so viel los ist“, sagt Rose Karl, die beeindruckt davon ist, „wie dankbar die Leute dafür sind, dass sie etwas für ihre Tiere mitbekommen – und wie wichtig hier auch die Gespräche sind“.