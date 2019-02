Lichtenstein Die tanzenden Jäger

Von Evelyn Rupprecht

Ihre Tänze sind vielleicht nicht die elegantesten und leichtfüßig kommen sie auch nicht gerade daher – trotzdem aber sind die Auftritte der Wurzelsepp-Mannen der Renner bei vielen Fasnetsveranstaltungen. „Zwei Mal standen wir bei Preistanzwettbewerben sogar schon auf dem Treppchen“, erzählt Jens Reiske stolz. Ein Video, das der Vorsitzende der Narrengruppe und seine Mitstreiter auf Facebook gestellt haben, hat es im Nu auf 15 000 Klicks gebracht. Tatsächlich ist das Filmchen ein Hingucker – allein schon, weil die Truppe in Schnürstiefeln und Lederhosen, mit Jankern, riesigen Stöcken und Holzmasken auftritt. Ein Häs, das an den Jäger Josef (Sepp) erinnern soll, der im Jahr 1517 einen Rehbock gejagt und quasi aus Versehen die Nebelhöhle entdeckt hat.

Dass gut 500 Jahre später ein Männerverein nach ihm benannt werden sollte, der sich im Jäger-Outfit durch die Fasnet feiert, das hätte Josef sich damals wohl nicht träumen lassen, wenn er denn gelebt hätte. Vermutet wird jedoch, dass es sich beim Sepp um eine reine Sagengestalt handelt – eine allerdings von der freundlicheren Sorte. Weshalb in die schweren Holzmasken der Zunft ein breites Lächeln geschnitzt ist. „Schließlich wollen wir die Leute nicht erschrecken, sie sollen uns ja positiv sehen. Vor allem die Omas haben eine Riesen-Freude an uns“, erklärt der Vereinschef.

Um in der Fasnet gut anzukommen, tun die „Wurzel“ indes weit mehr, als freundlich dreinzublicken. „Mit unserem Tanztraining zum Beispiel beginnen wir immer schon im September. Das ist eine richtige Choreographie – und zwar jedes Jahr eine andere“, berichtet Schriftführer Domink Walter. Mal ist’s ein Techno-Song, mal ein Lied von Andreas Gaballier, dann wieder ist es ein Italo-Hit, auf den die Männertruppe die Beine schwingt. Immer flotter seien die Auftritte im Laufe der Jahre geworden, findet Dominik Walter. Die Zugabe allerdings, erklärt Wolfgang Preusch, einer der Männer der ersten Stunde bei der Narrengruppe, ist immer dieselbe. Und gefordert wird sie praktisch immer, egal wo die Lichtensteiner auftauchen.

„Manchmal sind die Leute sogar richtig enttäuscht, wenn wir nicht tanzen“, sagt Reiske, der mit seinen Mannen schon jetzt auf den großen Brauchtumsabend am 9. Februar in der Lichtensteinhalle hinarbeitet. Zwei Programmblöcke mit je fünf Auftritten der Akteure sind zwischen 19.30 Uhr und dem späteren Abend geplant. Das Event stemmen die Wurzelseppen zusammen mit den Schlosswölfen und den Burgstoi-Hexa. Jedes zweite Jahr ist das Vereins-Trio im Wechsel mit der größten Lichtensteiner Zunft, den Krautscheißern, mit dem Ausrichten der Veranstaltung dran – die übrigens schon längst ausverkauft ist. 1000 Anmeldungen sind bereits eingegangen, 39 Gruppen haben sich angekündigt, die Halle wird also bis ins Foyer hinein gefüllt sein.

„Die Gäste kommen von überall her, auch aus Bayern, die übernachten dann hier“, berichten Reiske und Preusch. „Wir sind eben eine große Fasnetsfamilie, und mit der Zeit sind auch Freundschaften mit anderen Vereinsvorständen entstanden. Bei manchen sind wir sogar zu den Geburtstagen eingeladen“, erzählen die Lichtensteiner, für die die Gemeinschaft und das Miteinander einen guten Teil ihrer Motivation ausmachen. „Und was uns auch noch wichtig ist: Wir wollen die Leute unterhalten, vor allem die, die kein Häs anhaben“, erklärt Preusch.

In der reinen Männertruppe herrscht derweil blindes Verständnis untereinander. „Wir kennen uns so gut, da sehe ich schon am Gang, welcher Wurzel beim Umzug vor mir läuft“, sagt Preusch, der beobachtet hat, dass sich selbst die Verhaltensmuster der NG-Mitglieder aneinander angeglichen haben. „Wir sind total homogen, Ausfälle oder Zickereien gibt’s nicht, wir wollen niemandem schaden“, sagt er. Damit das auch so bleibt, müssen potenzielle Neumitglieder erstmal eine einjährige Testphase im Probehäs überstehen. „Wir sind eine eingeschworene Gemeinschaft, wir kommen alle gut miteinander aus“, berichtet Reiske – und das soll sich auch nicht ändern, weshalb die Gruppe nicht über 25 Hästräger hinaus wachsen will. Wobei weder das Alter noch der Beruf eine Rolle spielt bei den Seppen. Zwischen 17 und 62 Jahren sind sie alt, es sind Hausmeister und Vertreter, Bauarbeiter und Ingenieure dabei. Nur eine Grundqualifikation müssen alle Mitglieder haben: Sie müssen Männer sein. Wofür es eine ganz einfach Erklärung gibt. Denn vor den Wurzelseppen haben sich in den 1990er Jahren in Lichtenstein die Burgstoi-Hexa gegründet. Eine reine Frauenrunde, für die’s einfach irgendwann ein Pendant brauchte.

Auf sie werden die „Wurzel“ in den nächsten Wochen öfter treffen, wenn sie Wochenende für Wochenende unterwegs sind. Vor allem die eigentliche Fasnet zwischen Schmotziga Doschdig und Aschermittwoch verlangt der Männertruppe einiges ab – und zwar so viel, „dass wir es schaffen, am Schluss keine Lust mehr auf die Fasnet zu haben“, wie Wolfgang Preusch zugibt. Dass ihnen am Ende der Elan etwas abhanden kommt, ist allerdings kein Problem. Denn erstens sehen sich die Männer auch sonst regelmäßig und zweitens, sagt Jens Reiske, „sind wir das ganze Jahr über närrisch.“