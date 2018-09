Pfullingen Die Steige geht am Berg vor Anker

Von Evelyn Rupprecht

Der erste Kilometer ist ein einziges schlagloch-gepflastertes Wellental. Was dann folgt, ist eine dicke Staubwolke hinter der sich ein Bohrgerät von immensen Ausmaßen verbirgt. War die Auffahrt zum Übersberg schon vor dem Sanierungsbeginn eine Strecke mit Überraschungs-Potenzial, so bietet sie jetzt Abenteuer und Risiko pur – weshalb sie eigentlich gesperrt ist und nur alle jene Zugang haben, die auch tatsächlich zur Baustelle müssen. So wie Pfullingens Stadtbaumeister Karl-Jürgen Oehrle und Projektleiter Andreas Lörcher vom Büro Herrmann und Mang, die sich in dieser Woche darüber informierten, wie’s vorangeht mit der Wiederherstellung der Straße, die seit einem Jahr nicht mehr nutzbar ist. Ursprünglich, so die Planungen im Frühjahr, sollte die Übersberg-Zufahrt im September wieder für den Verkehr freigegeben werden. Eine Zeitvorgabe, die schon längst nicht mehr einzuhalten ist. Erneute Rutschungen am Hang bei der Einrichtung der Baustelle Ende Mai und Verzögerungen bei den Ausschreibungen – wegen der florierenden Konjunktur war es schwierig, ein Planungsbüro zu bekommen – lassen das Sanierungsende um Monate nach hinten driften. „Vorgesehen ist jetzt, dass die Straße am 21. Dezember fertig ist“, erklärt der Stadtbaumeister, der froh ist, das wenigstens das Wetter in diesem Sommer mitgespielt hat und sich der Freigabetermin nicht noch weiter verschiebt. Vor allem an den beiden Hangrutschungen bei Kilometer 1 und 1,2 ist noch deutlich zu sehen, warum die Sanierung so aufwendig ist. Die Starkregen in den Jahren 2013 und 2016 haben der Straße so sehr zugesetzt, dass ihr teils der Boden unter den „Füßen“ weggebrochen ist – was auch daran liegt, dass die gut 120 Jahre alte Steige als „Klappweg“ gebaut wurde. „Das bedeutet, dass oben Erde ausgegraben wurde, die dann unterhalb wieder draufgelegt worden ist“, erläutert Oehrle einen der Gründe, weshalb die Straße so anfällig ist. Schuld daran, dass die Fahrbahn immer weiter abgesackt ist bis sie teils fast komplett verschwunden war, ist aber auch die Geologie an der Stelle, die wie gemacht ist für Erosionen.

Während an der ersten Rutschung nur 60 Meter abgesichert werden müssen, sind es an der zweiten immerhin 120 Meter. Stabilisiert wird die Steige auf beiden Abschnitten mit sechs bis zehn Meter langen Bohrpfählen auf die ein betonierter Kopfbalken aufgesetzt wird. Der wiederum wird nach hinten in den Berg hinein abgesichert. 14 bis 16 Meter lange Stahlanker werden in die Steige hinein verlegt, damit die Fahrbahn später auch tatsächlich hält. 1,32 Millionen Euro kostet die Sanierung, für die die Stadt einen Zuschuss in Höhe von 590 000 Euro bekommt. Bleiben 730 000 Euro, die die Kommune aus der eigenen Kasse drauflegen muss.

Eine Gesamt-Sanierung der sechs Kilometer langen Zufahrt zum Übersberg, auf dem nicht nur das Segelfluggelände mit Naherholungsgebiet, sondern auch eine Gaststätte ist, ist dafür allerdings nicht zu haben. Auch nach der Eröffnung der Auffahrt wird der erste Kilometer ein Wellental bleiben und die mehr als vier Kilometer nach den Rutschungen bekommen ebenfalls keinen neuen Fahrbahnbelag. Allein die Schlaglöcher lässt die Stadt ausbessern.

Bis die Straße im Dezember wieder freigegeben wird, müssen all jene, die auf den Übersberg möchten, den Umweg über den Göllesberg auf Lichtensteiner Gemarkung in Kauf neben – und die Lkw-Fahrer müssen auf der lädierten Steige weiter ihr ganzes Können zeigen. „Das ist Artistik, was die hier machen. Weil sie auf der Straße nicht wenden können, müssen sie mit schwerem Material den Berg rückwärts hochfahren“, weiß Oehrle. Einen Blick auf die umwaldete Umgebung, die mit einer prächtigen Natur aufwartet, riskiert da keiner der Männer.