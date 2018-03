Aufruf Die Stadt sucht noch Schöffen

Pfullingen / swp

Die Amtszeit der Schöffen für die Jahre 2014 bis 2018 läuft am 31. Dezember ab. Bürger, die ihren Wohnsitz in Pfullingen haben und als Schöffen bei Gerichtsverhandlungen mitwirken möchten, können sich bei der Stadt Pfullingen, Hauptamt, Marktplatz 5, 72793 Pfullingen, Telefon (0 71 21) 70 30-10 01, Fax -70 30-11 10 oder E-Mail unter brigitte.eichinger@pfullingen.de für die Aufnahme in die Vorschlagsliste bis zum 30. April bewerben.

Schöffen sollen bei Beginn der Amtsperiode am 1. Januar 2019 das 25. Lebensjahr vollendet und das 70. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Nicht berufen werden sollen Personen, die zur Zeit der Aufstellung nicht in Pfullingen wohnen. Es können nur deutsche Staatsbürger Schöffe werden. Über die Aufnahme in die Vorschlagsliste entscheidet der Gemeinderat der Stadt Pfullingen. Die endgültige Wahl zum Schöffen erfolgt durch den Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in ei­nem gesonderten Verfahren.