Reutlingen Die SPD ist nicht im Jammertal

Reutlingen / Von Norbert Leister

Leni Breymaier ist seit 1982 SPD-Mitglied, hatte zunächst Einzelhandelskauffrau gelernt, engagierte sich früh gewerkschaftlich, wurde 2002 stellvertretende DGB-Vorsitzende und ab 2007 Landesbezirksvorsitzende von Verdi. Nach dem katastrophalen Ergebnis der SPD bei der Landtagswahl 2016 sei klar geworden, „dass nun ein soziales Profil und Emotionen gefordert sind – das bin ja ich“, berichtete Breymaier. Also habe sie sich als Kandidatin für den Landesvorsitz beworben, wie sie am Donnerstag im Achalm-Restaurant ausführte.

Seit Ende September sitzt die SPD-Politikerin im Bundestag und stellte sich in Reutlingen den Fragen der Familienunternehmer. Moderiert wurde die Veranstaltung „Politik und Wirtschaft im Gespräch“ einmal mehr von Rainer Knauer. Eine seiner Fragen bezog sich auf den Mindestlohn, Breymaier sagte dazu, sie sei eine Befürworterin, aber: „Wir haben einen geschlechtergeteilten Arbeitsmarkt.“ Die gut bezahlten Arbeitsplätze in der Elektro- und Metallindustrie würden vor allem von Männern besetzt „und dann gibt es noch die typische Frauenarbeit“, so Breymaier. In Kliniken und Pflegeheimen, in Kindertageseinrichtungen – also überall dort, wo es um Menschen geht. „Da ist ganz viel zu tun, wir brauchen eine breite Debatte um diese Arbeitsplätze, nicht nur, was die Löhne anbelangt, sondern auch die Arbeitsbedingungen.“

Auf die Gründe für die schlechten Wahlergebnisse der SPD angesprochen, sagte die Landesvorsitzende: „Wir haben in der großen Koalition gut gearbeitet, das ist aber nicht honoriert worden.“ Die Sozialdemokraten registrierten, dass „wir viele Leute schlicht nicht mehr erreichen“. Dennoch sei „die SPD nicht im Jammertal, wir haben viele neue Mitglieder, die sich einbringen“, betonte die Sozialdemokratin. Gründe für die schlechten Wahlergebnisse sieht Breymaier auch in der Agenda 2010: „Das ist ein Problem, das wir heute noch abarbeiten.“ Und zu den Entwicklungen in Ungarn, Polen, Österreich oder auch Frankreich mit dem deutlichen Rechtsruck sagte sie: „Generationen vor uns haben sich in Europa die Schädel eingeschlagen, ich hingegen bin mit einem Friedensversprechen aufgewachsen“, so die 58-Jährige. „Da ist versucht worden, einen Teppich der Anständigkeit zu weben.“

Heftigen Widerspruch legte ein Familienunternehmer ein: „Sobald man hier irgendwas gegen Flüchtlinge sagt, wird man gleich in die rechte Ecke gedrängt.“ Breymaier: „Uns kracht gerade Europa zusammen, und Innenminister Seehofer bläst das Problem der Geflüchteten auf.“ Und das vor allem wegen der Wahlen in Bayern. „Wir dürfen nicht alle Flüchtlinge unter Generalverdacht stellen.“

Und die Differenzen zwischen CSU und CDU im Moment? „Wir sind als SPD nicht zuständig für die Personalien in der Union.“ Vor allem aus Bayern werde „das große Halali auf Merkel geblasen – in diesem Boxring haben wir als SPD nichts verloren“. Im Gegenteil: „Die SPD ist gerade der stabile Faktor in der Bundesregierung.“ Von der grün-schwarzen Landespolitik sei Leni Breymaier „ziemlich enttäuscht“, aber „ich bin nicht für eine CDU-SPD-Koalition, sollten wir einen CDU’ler zum Ministerpräsidenten machen?“ Und die Diskussion um die Einführung einer blaue Plakette? „Die Autoindustrie könnte viel Vertrauen zurückgewinnen, wenn sie die Fahrzeuge mit Hardware umrüsten würde“, so Breymaier. Grundsätzlich müsse die Politik die vielen Arbeitsplätze in der Autoindustrie berücksichtigen, „wir können nicht eine ganze Branche in die Tonne kicken“.