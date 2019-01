Stadtgespräch Ralph Bausinger über die OB-Wahl in Reutlingen Die Spannung steigt

Reutlingen / Ralph Bausinger

Niemand kann behaupten, dass sich die Reutlinger Bürger nicht dafür interessieren, wer Nachfolger von Barbara Bosch an der Spitze der Stadtverwaltung wird. Weit über 2000 Personen waren zu den beiden großen Podien von GEA und Stadt am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in die Stadthalle geströmt. Andere hatten die Veranstaltungen, die per Live-Stream übertragen worden sind, im Internet verfolgt.

Dieser Zuspruch verdeutlicht, wie groß das Interesse an solchen vergleichenden Veranstaltungsformen ist, obwohl der Einzelne im Gegensatz zum persönlichen Gespräch am Infostand kaum Einflussmöglichkeiten hat.

Noch nie hat es bei einer OB-Wahl so viele Podiumsdiskussionen gegeben – von der Kreishandwerkerschaft über die Industrie- und Handelskammer, die Naturschutzverbände, die Freiwilligenagentur bis hin zur Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, die ihr Podium gestern Abend abgehalten hat.

Allen, die ein Wahlpodium besucht haben, ist zu wünschen, dass sie in ihrer Entscheidung einen Schritt weitergekommen sind, welchen der fünf Kandidaten Dr. Christian Schneider (CDU), Thomas Keck (SPD), Cindy Holmberg (Grüne), Dr. Carl Gustav Kalbfell (FDP) und Andreas Zimmermann (Die Partei) sie am 3. Februar in der Wahlkabine ankreuzen werden.

Die Kandidaten werden in den kommenden Tagen nochmals alles tun, um in der Stadt präsent zu sein.Und zwar nicht nur auf Plakaten: Ginge es nur nach deren Zahl, stünde Kalbfell als neuer Oberbürgermeister bereits fest. Das Konterfei des FDP-Kandidaten ist nahezu omnipräsent in der Stadt, dahinter folgen, so ein subjektiver Eindruck, Schneider und Keck. Das Bild von Cindy Holmberg scheint hingegen aus dem Stadtbild verschwunden, die von den Grünen unterstützte Kandidatin hatte sich ja in den vergangenen Tagen darüber beklagt, dass ihre Plakate entfernt worden seien. Und Andreas Zimmermann hatte völlig auf Wahlplakate verzichtet.

Doch nicht die Zahl der Plakate wird über den Wahlausgang bestimmen. Entscheidend wird vielmehr sein, wem die Bürger am ehesten zutrauen, die Probleme der Achalmstadt vom Verkehr über die angespannte Wohnungssituation bis hin zu einer ausreichenden Zahl von Betreuungsplätzen zu lösen. Bald wissen wir mehr: Am Sonntag, 3. Februar, wird ab 19.30 Uhr das Ergebnis des ersten Wahlgangs vorliegen.