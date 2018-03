Börse Die Schlacht an den Warentischen

Die Schlacht an den Warentischen

Reutlingen / Jürgen Herdin

Punkt 14 Uhr sprinten am Samstag gefühlt zehn Hundertschaften Menschen in die große Halle der Technischen Betriebsdienste (TBR) im Reutlinger Norden. Denn dort gibt es kubikmeterweise jede Menge Krempel, Krimskrams, Kochtöpfe und kultig Altes – und das alles umsonst.

Ob nun Bü­cher und Zeit­schrif­ten, Ge­schirr, verkehrssichere Fahrräder, Radiogeräte aus der Mitte des letzten Jahrhunderts – und natürlich Schallplatten, Spiel­sa­chen, Schmuck und Bil­der samt Rahmen: Bei diesem Winterschlussverkauf wird im wahrsten Sinne des Wortes stets reichhaltig aufgetischt.

Zweimal im Jahr ist in Reutlingen Warentauschtag. Der steht zwar auch auf der Agenda professioneller Trödler, „doch die wollen wir eigentlich nicht hier haben“, sagt Joachim Reidelbach vom BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz.

Zusammen mit rund 50 BUND-Mitgliedern aus Stadt und Kreis hatten die Organisatoren am Vormittag zusammen mit dem Team der TBR bis 13 Uhr das Angelieferte beäugt und platziert. Warum Dinge wegwerfen und unnötig Müll produzieren, wenn andere Leute die Sachen noch gut gebrauchen können? Das ist der Sinn von Warentauschtagen. Und was da so alles zusammenkommt sind bisweilen echte Hingucker. Heide Dittmar, eine der vielen Helferin vom Reutlinger BUND, hat nicht viel Zeit, hübsche Utensilien zu bestaunen – sie werden sogleich abgegriffen von Leuten der „ersten Welle“, die hereinschwappte.

Nicht anders ergeht es dem silbern glänzenden „High-Heel-Schuh“, den kurz vor dem Ansturm der Massen noch die junge Marlene wie eine Trophäe hochhält. Die 16-Jährige hilft zum ersten Mal mit und ist begeistert von diesem Schmuckstück. Tatsächlich ist’s ein besonders hübscher Parfümspender. Doch weil die Helfer nichts für sich selbst bunkern dürfen, wandert dieser Hingucker natürlich zurück in den riesigen „Warenkorb“. Und der beinhaltet neben einem putzig-plüschigen Panda-Bären heute auch ein blitzeblankes Katzenklo – samt original verpackter Streu. Auch wenn viele der Schnäppchen-Jäger nicht daran denken mögen: Beim Warentauschtag stellen die Beobachter dieser oft auch hemmungslosen Schlacht an den Tischen ziemlich genau fest, welche Kinderstube manch ein Zeitgenosse genossen hat. Es wird bisweilen mehr als nur geschubst. Auch Leute mit Leiterwagen und Koffern wurden schon gesichtet. Die hatten flugs die Hälfte einer Bank mit CDs oder Haushalts-Utensilien einfach abgeräumt und eingeladen.

Macht hamstern hungrig? Ja, gewiss. Wer die Schlacht unbeschadet absolviert hat, darf sich nun auf Apfelsaft Kaffee, heiße Waffeln und sogar Pizzaschnitten freuen. Auch die gibt’s kostenlos. Denn weder Reutlingens BUND-Vorsitzender Ira Wallet an der Theke, noch seine Mitstreiter sind in all dem Trubel dazu gekommen, hier selbst zuzugreifen.