Reutlingen Die RiT-Idee lebt weiter

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Es handle sich hier „nicht um einen Grundsatzbeschluss für die Schaffung eines Reutlingen intermodalen Terminals (RiT) auf dem ehemaligen Güterbahnhof-Areal, betonte der Reutlinger Finanz- und Wirtschaftsbürgermeister Alexander Kreher in der Gemeinderatsitzung am Donnerstagabend. Vielmehr gehe es in dem jetzt beginnenden Verfahren darum, „alle offenen Fragen zu beantworten, um eine klare Entscheidungsgrundlage zu erhalten“, wie Peter Wilke, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Immobilien sagte. Noch vor den Sommerferien 2019 will die Stadtverwaltung erste Ergebnisse über die Verkehrs- und Lärmbelastung in den Gremien vorlegen.

Der jetzt vorliegende Zeit- und Arbeitsplan sei gemeinsam mit allen Dienstleistern entwickelt worden, sagte Prof. Wolfgang Echelmeyer von der Hochschule Reutlingen. Das sei auch notwendige Voraussetzung, um später einen Förderantrag stellen zu können. Um die Verkehrsbelastung in der Stadt nicht noch weiter zu erhöhen, stellte Echelmeyer den Vorschlag in den Raum, die Anlieferung über das Betz-Areal erfolgen zu lassen.

Im Grundsatz sind sich alle Fraktionen des Gemeinderats darin einig, dass mehr Güter auf die Schiene gebracht werden müssen – auch die CDU, wie Stadträtin Gabriele Gaiser in ihrem Statement betonte. Allerdings seien die von ihrer Fraktion geführten Gespräche mit potenziellen Betreibern und Investoren ernüchternd gewesen, begründete sie den Antrag der Christdemokraten, der eine Straffung des ursprünglich bis 2021 ausgelegten Zeitplanes vorsieht (wir berichteten).

„Reutlingen kann es sich einfach nicht leisten, ein so wertvolles Grundstück weitere drei Jahre brach liegen zu lassen.“ Daher habe die CDU auch beantragt, alternativ den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für Wohnen und Gewerbe auf diesem Areal vorzubereiten.

Parallelplanung nicht sinnvoll

„Eine Parallelplanung halten wir für nicht sinnvoll“, sagte FWV-Fraktionsvorsitzender Jürgen Fuchs. Diese sei sowohl zeitlich als auch von der Manpower her nicht machbar. „Wenn die Aussichten so trübe sind, wie heute dargestellt, dann können wir heute schon aufhören“, hielt der FWV-Fraktionschef der CDU entgegen. Wenn man schon über einen Gleisanschluss verfüge, sollte man es auch versuchen. Was die Terminallösung angeht, lasse sich Reutlingen nicht mit Ulm oder Stuttgart vergleichen: „Das sind ganz andere Dimensionen.“ Auch für Fuchs sind gerade auch mit Blick auf den Luftreinhalteplan 195 zusätzliche LKW-Fahrten durch die Stadt ein „Pfund, das uns belastet“. Dennoch werde die FWV den Vorschlag der Stadt mittragen, sofern belastbare Ergebnisse, wie von Kreher zugesagt, vor den Sommerferien vorgelegt würden.

Der CDU-Antrag würde „unverzüglich das Ende des RiT bedeuten“, sagte der FDP-Fraktionschef Hagen Kluck und zitierte genüsslich Formulierungen aus dem Regierungsprogramm der neuen Bundesregierung und anderen CDU-Politikern auf Bundes- und Landesebene, die forderten, mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bringen. Aus Sicht der Liberalen ließe sich ein Logistikzentraum am Güterbahnhof unterbringen, von dem aus die Innenstadt mit E-Bikes oder E-Lastenrädern beliefert werden könnte. Darüber hinaus wolle die FDP dort „kein 0815-Gewerbegelände ansiedeln, sondern etwas, das uns voranbringt“, unterstrich Kluck.

„Reutlingen soll ein attraktiver Standort für Wirtschaft und Gewerbe bleiben“, betonte auch Helmut Treutlein. Der SPD-Fraktionsvorsitzende plädierte dafür, das zentrale nahe der Eisenbahn gelegene Grundstück gemeinsam mit dem Betz-Areal zu erschließen. Das Güterbahnhof-Gelände sei ein „strategischer Punkt“, an dem es um die weitere wirtschaftliche Entwicklung und um Arbeitsplätze in der Stadt geht“. Der Antrag der CDU sende ein „falsches Signal“, sagte Treutlein.

„Güter auf die Schiene zu bringen, ist das A und O“, stellte auch WiR-Stadtrat Prof. Jürgen Straub fest. Er begrüße die Planungen, weil Reutlingen umweltschonende Transportwege benötige. Zudem hätten sich die politischen Rahmenbedingungen verbessert. Das Konzept der Stadtverwaltung sei zwar mit „einigen Unwägbarkeiten belastet“, dennoch werde WiR zustimmen.

Die Verwaltung habe ein „fortschrittliches und zukunftsfähiges Konzept vorgelegt… und dann kommen zwei Fraktionen und sagen Stopp“, kritisierte Thomas Ziegler, den Vorstoß von CDU und FWV, die ebenfalls einen Antrag gestellt hatten. Einen geeigneteren Standort für einen Umschlag Straße Schiene könne man nicht finden, sagte der Stadtrat der Linken Liste in seiner letzten Gemeinderatsrede.

Für Grünen-Stadtrat Holger Bergmann gibt es eine „klare Notwendigkeit, auf die Schiene umzusteigen. Ganz wichtig aus seiner Sicht ist der von der Verwaltung angedachte Vorschlag, für die Anlieferung Elektro-LKWs einzusetzen, um damit die Lärm- und Emissionsproblematik anzupacken. „Das ist praktizierte Wirtschaftsförderung mit positivem Image.“

Schon in der Diskussion war deutlich geworden, dass die Christdemokraten mit ihrem Antrag scheitern würde. So stimmten nur die neun CDU-Stadträte dafür, einen Bebauungsplan vorzubereiten der dort Wohnen und Gewerbe vorsieht. Anschließend votierte das Gremium für den Vorschlag der Stadtverwaltung. Damit können für die Planungen für das RiT weitergehen.