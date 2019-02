OB-Wahl Reutlingen Die Kandidaten geben jetzt nochmal alles

Reutlingen / Von Evelyn Rupprecht

Jetzt nur nicht schlapp machen: Die drei OB-Kandidaten mit den besten Chancen geben vor dem zweiten Wahlgang, der am kommenden Sonntag ist, noch mal Vollgas. Nur Andreas Zimmermann („Die Partei“), der am 3. Februar gerade mal 2,7 Prozent der Wählerstimmen abbekommen hat, übt sich in vornehmer Zurückhaltung. Omnipräsent – und das nicht nur in Plakatform – sind dagegen SPD-Mann Thomas Keck, Dr. Christian Schneider (CDU) und der von der FDP ins Rennen geschickte Dr. Carl-Gustav Kalbfell.

Während sich Kalbfell ganz nach seinem selbst gewählten Slogan „locker vom Hocker“ durchs Nachtleben tanzt, um vor allem jüngere Wählerschichten zu erschließen und Boden gut zu machen – seine beiden Mitbewerber hatten im ersten Wahlgang an der 30-Prozent-Marke gekratzt, während für ihn bei 19,9 Prozent Schluss war – setzt Thomas Keck auf Outdoor-Aktivitäten und erwandert mit seinen potenziellen Wählern die Reutlinger Gemarkung.

Sporttalk im Kulturzentrum franz.K.

Und Christian Schneider? Der sucht das Gespräch mit frauenpolitisch engagierten Gruppen und klingelt sich durch die Haustür-Reihen.

Gefordert sind die drei Männer, die die Nachfolge von Oberbürgermeisterin Barbara Bosch antreten wollen, aber auch in anderer Hinsicht. Eine Einladung nach der nächsten hagelt’s derzeit für die Kandidaten. Die Arbeitsgemeinschaft Reutlinger Sportvereine bittet das Trio – und übrigens auch den Mitbewerber Zimmermann – heute um 18 Uhr zu einem Sporttalk ins Kulturzentrum franz.K. Nur mit Kalbfell, Keck und Schneider reden indes am Dienstag „Die jungen Unternehmer“ auf der Achalm. „Politik und Wirtschaft im Dialog“ ist das Date zur besten Mittagessenszeit überschrieben. Und am Mittwoch laden die Grünen ab 19 Uhr zu einem offenen Dialog ins Dominohaus ein. Das SPD-CDU-FDP-Trio darf sich zu grünen Themen auf den Zahn fühlen lassen. Ein sportlicher Zeitplan also, in den vor allem drei der vier Kandidaten hineingepresst sind. Gespannt sein darf man, wie sportlich fair es weiter geht – vor allem am Wahlabend, wenn Verlierer und Sieger zum Shakehands antreten dürfen.

