Reutlingen Die leise Kraft der Schmerzen

Reutlingen / Susanne Eckstein

Die Kantoren finden immer wieder neue, interessante Stücke für die Passionsmusiken. Torsten Wille und das Bachensemble Reutlingen wählten nun das „Stabat mater“ von Joseph Haydn für die „Stunde der Kirchenmusik“ am Karfreitagabend, die dann auch sehr gut besucht war. Zumal bei diesen Solisten:

Den Sopranpart übernahm Susan Eitrich, den Alt ihre Tochter Sarah-Lena Eitrich, hinzu kamen Max Friedrich Schäffer (Tenor) und Markus Lemke (Bass), assistiert vom Bachensemble Reutlingen, bestehend aus einem gut geschulten Vokal- und einem kleinen Instrumentalensemble.

Haydn hat sein „Stabat mater“ als erstes seiner Kirchenmusikwerke ganz nach dem berühmten Vorbild Pergolesis komponiert. Es besteht ebenfalls aus lauter Arien und Duetten, nur versuchte Haydn, es weniger opernhaft und diesseitig auszurichten – die sprudelnde Italianità Pergolesis ersetzte Haydn durch den gemessenen Schritt einer Trauermusik und fügte einen Chor und zwei Oboen (oder Englischhörner) hinzu, die dem Ganzen mehr Tiefe und eine besondere klangliche Aura verleihen.

Diese Aufführung in der Marienkirche passte sich in der Gestaltung noch weiter an die „stille Zeit“ der Karwoche an: Sie hielt sich sehr zurück in der Dramatik, die diese Musik (auch) verkörpert, und war verbunden mit einer Karfreitagsandacht in drei Abschnitten; die Lesung hielt Pfarrerin Sabine Großhennig. Wer wollte, konnte sich im Nachvollzug der Text-Übersetzung innerlich neben die schmerzerfüllte Mutter Maria ans Kreuz stellen; wer sich eher für Haydns Musik interessierte, erlebte eine Darbietung, die deren Schönheiten zwar dezent, doch gekonnt und stilvoll zur Geltung brachte.

Die Vokalsolisten hatten keine leichte Aufgabe mit den langen, von Chromatik Seufzermotiven durchzogenen und jeweils wiederholten Trauerkantilenen, die auch nach einer Stunde von innerer Spannung getragen sein wollen. Um so erfrischender wirkten die Abschnitte, in denen lebhafte Bewegung und Wortdeutung die Oberhand gewinnen, die Kraft der Schmerzen markant zum Ausdruck kommt oder sich die Solisten zum Duett oder – am Ende – zum ausgesprochen homogenen Quartett zusammentun.

Sarah-Lena Eitrich zeigte sich als gereifte Sängerin mit ausgeglichenem, vollem Alt, Max Friedrich Schäffer und Markus Lemke passten sich sensibel an die historisch informierte Spielweise an, und über allem strahlte Susan Eitrichs makelloser, leicht beweglicher Sopran. Der Chor war stets präsent in allen Stimmen zur Stelle, und Torsten Wille hielt die Aufführung mit unauffälligem, präzisem Dirigat zusammen.

Auch der Glorienschein des Paradieses, der am Ende im Text des „Stabat mater“ aufleuchtet, blieb gestalterisch etwas unterbelichtet; von Haydn so gewollt, von Wille und den Seinen so ausgeführt? Die Interpretation lenkte den Blick nach innen, so dass der Schlussapplaus erst nach einigem Zögern einsetzte. Dafür hielt er um so länger an – für eine insgesamt stimmige, verinnerlichte Darbietung.