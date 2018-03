Pfullingen Die Laterne unterm Turm leuchtet die ganze Nacht

swp

Die nächsten Passionsandachten der evangelischen Kirchengemeinde Pfullingen finden wie folgt statt: am Dienstag, 27. März, in der Thomaskirche mit dem Flötenkreis und am Mittwoch, 28. März, in der Magdalenenkirche mit dem Chor der Magdalenenkirche. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Am Gründonnerstag, 29. März, laden die Kirchengemeinden um 19.30 Uhr ein zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit Abendmahl in die Thomaskirche. Am Karfreitag, 30. März, feiert man um 9.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in der Martinskirche, die Kantorei gestaltet die Feier musikalisch mit. Um 10 Uhr ist in der Magdalenenkirche Gottesdienst und um 11 Uhr in der Thomaskirche, jeweils auch mit Abendmahlsfeier. Um 15 Uhr wird es wieder einen Kreuzweg zur Sterbestunde Jesu auf den Georgenberg geben. Treffpunkt ist um 15 Uhr beim Kastanienbaum am Parkplatz, an dem die Fahrstraße auf den Georgenberg endet.

Unter dem Titel „Musik zum Karfreitag“ gibt das Martinskollegium am Karfreitag um 19 Uhr ein Konzert in der Thomaskirche. Vier Mitglieder des Orchesters führen, wie schon vor zwei Jahren, das Streichquartett op. 51 „Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze“ von Joseph Haydn auf. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die Feier der Osternacht beginnt am Karsamstag, 31. März, mit dem Gang zur Kirche St. Wolfgang und dem Einholen des neuen Osterlichtes für die Martinskirche. Treffpunkt ist um 20 Uhr bei der Kirche St. Wolfgang. Man beginnt die Feier gemeinsam mit der katholischen Kirchengemeinde am Osterfeuer vor der Kirche. Dort beenden die Teilnehmer den Gang mit Gebet und Lied und stellen das brennende Osterlicht in einer Laterne in den Eingangsraum unter dem Turm, wo es die ganze Nacht über brennt, bis am Ostermorgen um 5.30 Uhr die Ostermorgenfeier in der Martinskirche beginnt. Mit dem Osterlicht aus der Kirche St. Wolfgang wird auch in der Thomaskirche am Sonntagmorgen die Osterkerze entzündet.

Am Ostermorgen, 1. April, geht man in der Martinskirche gemeinsam den Weg vom Dunkel der Nacht ins Licht des neuen Tages. Dabei steht die Dunkelheit sinnbildlich für die Todesnacht und das Licht für die Überwindung des Todes durch Jesus Christus und die Auferstehung zu neuem Leben. Liturgische Elemente, Lesungen und Lieder aus Taizé prägen diese besondere Feier. Der Gottesdienst hat drei Teile: Lichtfeier, Taufgedächtnisfeier und Abendmahlsfeier. Im Rahmen des Gottesdienstes werden drei Jugendliche und ein Erwachsener getauft. Die Lichtfeier beginnt im dunklen Chorraum der Kirche, deshalb bitte den Eingang zum Chor benutzen. Im Anschluss an den Gottesdienst wird eingeladen zu Kaffee und Hefezopf in der Kirche.

Um 7 Uhr ist eine Auferstehungsfeier auf dem Friedhof. Die Posaunenchöre des CVJM und der evangelisch-methodistischen Kirche begleiten die Lieder. Um 9.30 Uhr ist in der Martinskirche ein Gottesdienst, um 10 Uhr in die Magdalenenkirche und um 11 Uhr in die Thomaskirche.

Am Ostermontag, 2. April, findet um 9.30 Uhr in der Magdalenenkirche das Osterfrühstück statt. Im Paul-Gerhardt-Haus ist um 10 Uhr ebenfalls Osterfrühstück, das vom Flötenkreis musikalisch mitgestaltet wird. Ebenfalls um 10 Uhr findet in der Thomaskirche eine Andacht statt, an die sich das Osterfrühstück anschließt.