Reutlingen Die Krücke am Kawai

Von Kathrin Kipp

Medienmanager Produzent Waiblinger will mitten im eisigen Winter seinen „Summer Of Love 2019“-Sampler produziert haben und Heiner Kondschaks Band soll dazu zwei Sommerhits beisteuern. Sie verabreden sich im Studio, Heiner Kondschak ist auch schon da, aber die anderen Musiker stecken alle noch im Stau, in der Bahn, in der Notfallstation der Berliner Charité. Weil das Studio aber nur für zwei Stunden gebucht ist, kommt Kondschak langsam unter Druck, und so spielt er zusammen mit Tontechniker Lukas Armbruster eben alle Instrumente selbst ein: „Ohne Proben ganz nach oben“. Denn der Clou im Tonstudio ist, dass man sowieso alles getrennt voneinander einspielen muss, damit man keinen musikalischen Brei zusammenrührt.

Lehrstunde in „Tontechnik“

Eine Aufnahme im Studio ergibt vielleicht noch nicht unbedingt einen tragfähigen Theaterabend, aber Kondschak wagt sich als Alleinunterhalter an das theatralische Experiment heran, und macht aus seinem Setting eine kleine Lehrstunde in Sachen Tontechnik, ein Hitpuzzle und eine kleine Sezierstunde in der Musikpathologie am lebendigen Material. Für ein Publikum, das offenbar zufällig gerade eine Führung durchs Gebäude macht. Allerdings, so Kondschak: „Ich tauge nicht als Führer!“ Trotzdem steht er zwischen seinen Instrumenten, erklärt technische Details, erzählt von seinen Kolleg Anekdoten und Musikerwitze: „Der Unterschied zwischen Techniker und Musiker? Der Techniker hat keine Zeit für Gefühle und der Musiker kein Gefühl für Zeit“. Und so funktioniert der Abend vor allem, weil Heiner Kondschak an sich schon unterhaltsam ist, weil er gleichzeitig charmant und lässig, so genial und wie nachlässig ist und weil er auf der Bühne sowieso fast alles bringen kann, sogar eine Lehrstunde abhalten. Und indem die Songs in ihre Einzelteile zerlegt und konserviert werden, erfahren wir ganz nebenbei auch etwas über das Wesen der Musik, über das Zusammenwirken von Sound, Komposition, Technik und Gefühl, Präzision und Lebendigkeit, Dynamik und Arrangement, Rhythmus und Zusammenspiel, auch wenn man ganz alleine ist. Und über die Unbarmherzigkeit des Metronoms.

Im Zusammenspiel mit Tonne-Allrounder Lukas Armbruster wirkt das Ganze sehr spontan und authentisch. Lukas Armbruster verkündet immer wieder die per Mail ins Studio geschickten Ausreden der anderen. Und so nimmt Kondschak ein Instrument nach dem andern auf, beginnt mit der Mandolinenspur, spielt eine vollmundige Gitarre, gibt am Kawai-Piano „die Krücke am Kawai“ und setzt sich sogar ans Schlagzeug. Am Ende krönt er seine zwei Songs mit Saxophon, irischen Flöten und dreistimmigem Gesang. Und so spielt er immer wieder dasselbe Stück aus unterschiedlichen Perspektiven, die Spannung aufs Gesamtkunstwerk steigt, bis sich die Melodien als Ohrwürmer ins Gehirn spule. Der eine Song ist ein Quatschsong mit ironischer Ballermann-Banalität. Der zweite Song kommt melancholischer daher, eine catchy Singersongwriternummer, mit der Kondschak seine Urlaubsstimmung in der Provence beschreibt. Und die er zwar in der Knappheit der Zeit nicht mit allerletzter Perfektion, aber mit viel Gefühl einspielt.