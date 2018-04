Baugewerbe Die Kapazitäten sind da

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Begriffe wie „Handwerkernotstand“ oder auch „Handwerkermangel“ möchte der Reutlinger Kreishandwerksmeister Dieter Laible nicht mehr hören. Die Kreishandwerkerschaft hatte gestern eigens zu einer Pressekonferenz geladen, um ein aus ihrer Sicht schiefes Bild zurechtzurücken. Viele Kunden hätten inzwischen den Eindruck gewonnen, es sei fast unmöglich, Handwerker zu bekommen. Und wenn, würden diese zu hohe Preise verlangen. Das stimme so nicht, vielmehr gelte es, die Situation in den einzelnen Gewerken des Bauhaupt- und Baunebengewerbes differenziert zu betrachten, betonte Laible.

Wie im Land konzentriere sich auch im Kreis Reutlingen die Bautätigkeit eher auf die Städte. „Der Trend zur Urbanisierung ist nach wie vor vorhanden“, konstatierte Ewald Heinzelmann. Dass die Preise für Handwerkerleistungen generell zulegten, stimme nicht, sagte der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Reutlingen. Er verwies auf eine Umfrage, nach der 80 Prozent der Befragten erklärt hätten, ihre Preise stabil zu halten. Stiegen die Preise, läge die Ursache oft in gestiegenen Einkaufspreisen. „Im Handwerk steigen die Preise in Zeiten der Hochkonjunktur wesentlich langsamer als in der der Industrie“, hat Heinzelmann beobachtet. Das hänge auch damit zusammen, dass Handwerker und Industrieunternehmen unterschiedlich kalkulierten.

Das Baugewerbe in Stadt und Kreis spürt nach wie vor die Folgen des Folgen des verheerenden Hagelsturms vom 28. Juli 2013. Viele Sanierungen, die eigentlich erst in den Folgejahren angestanden hätten, mussten vorgezogen werden. Auf der Gegenseite verdienten die Betriebe gut und konnten auch höhere Preise durchsetzen. Viele Handwerker nutzten die Chance, um in neue Geräte zu investieren oder um die Eigenkapitalquote des Betriebs zu stärken.

Die Beschäftigungssituation „sei gut, aber nicht so, dass wir auf Monate ausgelastet sind“, versicherte Roman Geiselhart, Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung Reutlingen. Aus eigener Erfahrung weiß er, dass eine Nachfrage von Kundenseite her da ist. Andererseits bekomme er immer mal wieder die Aussage „Euch kann man nicht bezahlen, und ihr ganget net her“ zu hören.

Dass manche Arbeiten teurer werden, hänge auch mit gestiegenen Ansprüchen der Bauherren zusammen, berichtete Steffen Mohl, Obermeister der Reutlinger Fliesenleger-Innung. Es sei einfach aufwendiger und damit auch teurer, einen Raum mit 1,20 Meter auf 1,20 Meter großen Bodenfliesen zu gestalten. Zudem litten die Betriebe seiner Innung unter dem Druck der Nichtmeisterbetriebe. Seinen letzten Hagelauftrag hat Zimmermeister Gerd Renz im Dezember 2016 abgearbeitet: „Wir sind wieder auf einem Niveau wie vor dem Hagel“, stellte der Obermeister der Zimmerer-Innung Reutlingen fest. Die Auslastung liege derzeit bei vier bis sechs Wochen, was „normal“ sei.

Aus Renz’ Sicht müssen die Handwerker dagegen kämpfen, dass sich der Investitionsstau aus dem öffentlichen Sektor nicht auch auf den privaten Bereich ausdehnt. „Die Kapazitäten sind da“, unterstrich der Obermeister. Eine gewisse Vorlaufszeit müsse der Kunde allerdings miteinberechnen.

Info Am 5. und 6. Mai können Besucher der Messe „Handwerk – Energie – Zukunft“ auf den Bösmannsäckern einen direkten Kontakt zu den Handwerkern suchen.