Die Hausbesetzer in der Kaisertraße 39 bleiben. Vorerst. „Die Crew ist gerade dabei, in Reutlingen Wohnraum zu schaffen“, heißt es in einem offenen Brief der immer noch anonymen Hausbesetzer, die sich als „Crew“ bezeichnen. Wie berichtet, hat die GWG als Eigentümerin des Gebäudes in der Kaiserstraße 39 bis zum Freitag ein Ultimatum gesetzt, damit die Männer und Frauen, die dort eingedrungen sind, das Haus wieder verlassen. Passieren wird aber zunächst nichts. Wie GWG-Sprecherin Jennifer Reents gestern auf Anfrage der SÜDWEST PRESSE sagte, führte man auch am Freitag nochmals „freundliche Gespräche“. Sollten die Hausbesetzer nicht gehen, werde man in der kommenden Woche Anzeige erstatten.

Zwar haben die Hausbesetzer in dem offenen Brief mitgeteilt, dass sie wenigstens für Strom und Wasser aufkommen wollen. Allerdings: Außer den Vornamen ist bislang nichts über die Identität der Besetzer bekannt, geschweige denn eine Adresse oder eine Kontonummer, um die Beträge abzubuchen. Dessen ungeachtet will die GWG die Besetzer als Wohnungssuchende in ihre ohnehin schon lange Liste aufnehmen. Ob die Hausbesetzer tatsächlich wohnungssuchend sind, darf allerdings bezweifelt werden, wie aus Äußerungen der Besetzer zu schließen ist.

Auch die Stadt hat nun, nach Anfrage der SÜDWEST PRESSE, zur Hausbesetzung Stellung bezogen. „Die Hausbesetzung ist ein klarer Rechtsbruch, der nicht zu beschönigen ist, auch wenn die Stadt das Anliegen der Besetzer nach mehr bezahlbarem Wohnraum teilt“, heißt es in einer Mitteilung von Oberbürgermeister Thomas Keck. Die Stadt setze auf Vernunft und Besonnenheit. Das setze die Mitarbeit der Hausbesetzer voraus. „Wir werden nicht ohne Not die Keule rausholen“, so Keck, „da bisher niemand geschädigt ist“. Die Stadt werde das Thema Leerstände von Wohnungen verstärkt angehen. Keck habe die GWG aufgefordert, ihm zügig möglicherweise leerstehende Wohnungen im Besitz der GWG zu melden.

Derweil werfen die Besetzer der GWG „Blockadehaltung“ vor. Dennoch sei die Crew offen für Vorschläge zu alternativen Flächen oder alternativen Gebäuden „für ein Stadtteilzentrum in Reutlingen“.

Die Aktion der Hausbesetzung war wohl von langer Hand geplant. Ob es ein Zufall war oder nicht, dass die Hausbesetzer ein mehr oder weniger großes politisches Vakuum nutzten: Einen Tag vor der Kommunalwahl und nach gerade mal 54 Amtstagen des neuen Oberbürgermeisters Thomas Keck verschafften sie sich Zutritt zu dem Haus. Mit dem Ziel, die kommunalpolitische Hoheit an sich zu reißen und in Reutlingen mit zu regieren. Der offene Brief, der jetzt an den OB, an die GWG als Hauseigentümerin und an die Presse ging, lässt durchblicken, dass mit der einen Hausbesetzung wohl noch nicht das Ende erreicht ist. Die „Crew“ degradiert den Gemeinderat als kommunalpolitisches Organ und setzt sich an dessen Stelle als Gesprächspartner. Das Logo der „Crew“ lässt keinen Zweifel daran, aus welchen Ideen die Hausbesetzer gespeist werden: Es ähnelt auffallend dem Emblem der Antifaschisten.

Wie es in der kommenden Woche weitergeht, bleibt abzuwarten. Stadtverwaltung und die demokratisch legitimierten Entscheidungsträger im Gemeinderat werden gut beraten sein, sich nicht wegzuducken.