Kreissparkasse Die Gesichter des fairen Handels

Am Freitag, 28. September, um 19 Uhr eröffnet der Eine-Welt-Verein Reutlingen in der Kreissparkasse Reutlingen eine Fotoausstellung von Fairtrade Deutschland.

Vor sechs Jahren erhielt die Stadt Reutlingen erstmalig die Auszeichnung „Fair Trade Stadt“ für ihr besonderes Engagement zum fairen Handel. Angestoßen wurde die Idee des fairen Handels in Reutlingen durch eine kleine Gruppe engagierter Menschen, die fair gehandelte Waren verkauften und vor 25 Jahren den Eine-Welt-Verein gründeten. Aufgabe des Vereins ist die Förderung von Aktivitäten, die das Verständnis für andere Völker und Kulturen sowie die Einsicht in deren soziale und wirtschaftliche Abhängigkeit fördern. Außerdem soll die Vernetzung internationaler ökologischer Bedingungen aufgezeigt werden. Hierzu gehört insbesondere die Förderung internationaler Gesinnung und Toleranz auf allen Gebieten der Kultur und der Völkerverständigung. Dazu dienen vor allem Veranstaltungen, Informationsmaterial, die Bereitstellung von Räumen, der Betrieb von Einrichtungen und die Durchführung von Projekten sowie die Kooperation mit ähnlichen Einrichtungen im In- und Ausland.

Die Ausstellung von Fairtrade Deutschland zeigt Fotos von Produzenten fair gehandelter Waren in den Ursprungsländern. Darüber hinaus sind Portraits von Prominenten aus ganz Deutschland zu sehen, die für den fairen Handel stehen und selber fair einkaufen. Ergänzend werden aber auch Persönlichkeiten gezeigt, die sich hier in Reutlingen für den fairen Handel engagieren, sei es beruflich oder ehrenamtlich.

Zur Eröffnung der Ausstellung lädt die Kreissparkasse alle Interessierten ein. Um vorherige Anmeldung unter Telefon (0 71 21) 331-12 03 oder per E-Mail an kommunikation@ksk-reutlingen.de wird gebeten. Ort und Laufzeit der Ausstellung: Kreisparkasse Reutlingen, Marktplatz 6, vom 28. September bis 11. Oktober.