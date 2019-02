Pfullingen Die Geister aus der Echaz

Von Evelyn Rupprecht

Als Kind war er ein richtiggehender Fasnets-Gegner, heute ist er selbst leidenschaftlicher Hästräger. Und nicht nur das: Michael Tröster ist inzwischen sogar Vorsitzender einer Narrengruppe. Er, der als kleiner Junge furchtbare Angst vor den „bösen“ Masken hatte, ist der Chef der Hoagamännle. Offenbar ist Tröster mit zunehmendem Alter immer mutiger geworden. „Irgendwann war ich mal bei einem Umzug und habe gemerkt, was das für eine Gaudi ist“, schaut er zurück aufs Jahr 2004. Seit damals ist er Mitglied in der ältesten Pfullinger Narrenzunft, die 1996 gegründet wurde – und er kann sich nicht vorstellen, mal eine Fasnet auszulassen oder gar sein Häs für immer an den Nagel zu hängen.

Seinem Stellvertreter, Tim Widmann, geht’s ähnlich. Auch ihm sind die Brauchtumspflege und das Gemeinschaftsgefühl, das die Narrentruppe zusammenhält, wichtig. „Und natürlich hänge ich auch an meinem Häs“, sagt der zweite Hogamännle-Vorsitzende, der, wie alle Vereinsmitglieder, extrem viel Arbeit in sein Outfit gesteckt hat.

Die eigentliche Maske macht zwar ein Holzschnitzer, doch schon bei der Haarpracht der Hoagamännle fängt der Stress an. Hunderte Wollfäden haben Tröster und Widmann an ihre Masken genäht. Wie viele Tage, ja Wochen sie daran gesessen haben, rechnen sie lieber nicht nach. Und auch das Weißhäs, das aus Jacke und Hose besteht, bemalt jedes Vereinsmitglied selbst.

Weil das Hoagamännle ein Wassergeist gewesen sein soll, sind nicht nur auf den Masken Fische zu finden, sondern auch auf der gesamten Kleidung. Überhaupt: „Alle Lebewesen, die es in der Echaz gibt, können aufs Häs,“ erklären die Vereinschefs. Das blaue Haar symbolisiert den Wasserstrudel, in den die Sagengestalt in alten Zeiten einen Bauern samt Ochsengespann in den Fluss gezogen haben soll. Dazu benutzt hat der Geist den Hoagstecka, ohne den bis heute keiner der Hästräger an der Fasnet aus dem Haus geht. Blaue LED-Lichter in den Augenhöhlen und 16 Schellen pro Hoagamännle komplettieren das Outfit. Kein Wunder also, dass die Truppe bei Umzügen ein imposantes Bild abgibt. Zumal auch das zweite Häs des Vereins optisch einiges hergibt: Die Hoagahexa sollen die Pfullinger Stadthexen darstellen und sind als Sagengestalten nicht minder bekannt im Echaztal.

60 Mitglieder hat der Verein momentan. „Regelmäßig mitlaufen tun aber nur 30 oder 40“, berichtet Michael Tröster, der, wie die anderen Hoagamännle- und hexa, seit dem Häsabstauben am 6. Januar ununterbrochen jedes Wochenende unterwegs ist. Calw, Hochdorf, Pforzheim, aber auch Sickenhausen, Eningen und die Alb stehen dieses Jahr auf dem Umzugs-Programm. „Das ist schon ziemlich anstrengend, zum Glück kommen wir zwischendurch immer mal heim“, sagt Tim Widmann, der mittlerweile seit zehn Jahren dabei ist.

Komplette Wochenend-Ausflüge machen die Hoagamännle allerdings selten. Zum einen, weil das mit den Kindern kaum machbar ist, zum anderen, weil sich die Vereinsmitglieder nach den Auftritten und den Umzügen schnell aus den Augen verlieren. „Vor allem für die Jüngeren heißt es dann ab an die Bar“, erzählen die Vereinschefs, die in den letzten Jahren immer öfter Negativ-Erfahrungen bei der Fasnet gemacht haben. „Kürzlich haben Umzugsbesucher unsere Besen geklaut, als wir eine Pyramide gestellt haben,“ ärgern sie sich. Und auch sonst würden die Zuschauer immer frecher, teils sogar aggressiv.

Ganz anders schaut’s da schon beim Pfullinger Rathaussturm aus, den die Hoagamännle Jahr für Jahr auf die Beine stellen. Der kommt zwar beim Nachwuchs super an, weil auch ein Kinderumzug dazugehört, ansonsten allerdings lassen sich nur wenige Pfullinger am Schmotziga Doschdig auf dem Marktplatz blicken. Weshalb heuer auch kein Narrendorf mehr aufgebaut wird. Schade zwar – für die Hoagamännle allerdings kein Beinbruch. Schließlich hat es sich für sie schon gelohnt, dass sie beharrlich Jahr für Jahr beim Rathaussturm vom Bürgermeister eine Narrenstube gefordert haben. Vor drei Jahren bekamen sie tatsächlich Räume im alten Farrenstall. Nur gut, dass es bei den Hoagamännle Tischler, Schlosser und Zimmermänner gibt. Sie haben die Zunfträume zu einem Narrenheim ausgebaut, in dem sie regelmäßig zusammenkommen. Auch dann, wenn gerade keine Fasnet ist.