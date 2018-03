Reutlingen Die Gedanken sind frei

Von Jürgen Spieß

Syrischer Gesang trifft auf deutsches Volkslied, Jazz verbindet sich mit arabischen Rhythmen: Gespielt von einem Mann, der durch sein Klavierspiel inmitten der Trümmer des umkämpften Palästinenserlagers Jarmuk weltweit bekannt wurde. Aeham Ahmad lebt inzwischen in Deutschland und trat am Sonntag vor rund 200 beeindruckten Zuhörern mit dem Edgar Knecht Trio im franz.K auf.

Die Bilder aus dem Jahr 2014 sind unvergessen. Ein junger Mann spielt zwischen zerstörten Häusern Klavier und singt gegen seinen Schmerz an. Nun sitzt Aeham Ahmad auf der Bühne des franz.K, ihm gegenüber der aus Kassel stammende Edgar Knecht am zweiten Klavier, etwas versetzt auf einem Podest Rolf Denecke am Kontrabass und Tobias Schulte am Schlagzeug.

Konzentration erfüllt den Saal, gespanntes Warten auf einen Mann, der Tag für Tag sein Klavier durch die zerbombten Straßen von Damaskus zog, um den Überlebenden mit der Trost spendenden Stärke der Musik ein Stückchen Hoffnung zurückzugeben. Eigentlich grenzt es an ein Wunder, dass Aeham Ahmad damals überlebte und am Sonntag hier in Reutlingen war, um ein Konzert unter dem Motto „Keys to friendship“ – so auch der Titel des Debütalbums – zu geben.

Und obwohl einiges an diesem Abend fremd anmutet, wird sofort klar, dass der Mix aus verjazzten Volksliedern und Weltmusik mit arabischen Einflüssen kein Buch mit sieben Siegeln sein muss. Besonders dann nicht, wenn die Musik auf solch eingängig-sympathische Weise präsentiert wird. Natürlich ist es auch das Wissen um diese unglaubliche Geschichte, die den Reiz des gut zweistündigen Konzerts ausmacht. Aber vor allem berührt der 29-jährige Aeham Ahmad mit seiner emotionalen Musik die Herzen der Menschen. Er verkörpert das Spannungsverhältnis zwischen arabischen und westlichen Klängen und es gelingt ihm im Zusammenspiel mit dem Edgar Knecht Trio, unterschiedliche Formen der Melodieführung, Rhythmik und Spielweisen nicht nur nebeneinander zu stellen, sondern miteinander zu verknüpfen.

Jedes Stück ist dabei so aufgebaut, dass man meint, einem ganzen Flusslauf zu folgen. Da gibt es stille Seitenarme, durchsichtig klare Gewässer, kleine Wirbel und Stromschnellen, glitzernde Schönheit im Gegenlicht der sich überlagernden Harmonien – bis es wieder schäumt und tost. Präsentiert werden sowohl deutsche als auch arabische Kompositionen, die ihre Themen aus alten Volksliedern beziehen: „Schlaf Kindlein schlaf“, „Auf den Wellen des Meeres“ oder „Die Gedanken sind frei“ – alles Lieder, die man vielleicht schon mal in einem anderen Kontext gehört hat. Daraus entwickeln Ahmad und Knecht ein ausgewogenes, kompaktes Programm, bei dem es zuweilen zu furiosen Jazz-Attacken kommt, aber der Anteil ruhiger und poetischer Passagen überwiegt.

Die volksliedartigen Melodien, von Ahmad und Knecht im Wechsel oder im Duett vorgetragen, werden von Rolf Denecke am Kontrabass in den tiefsten Tönen begleitet und von Tobias Schulte an den Drums rhythmisch unterlegt. Dazu singt der palästinensisch-syrische Pianist bei einigen Stücken mit hoher Kopfstimme. Melodiös und eingängig ist der mal elegische, mal rhythmische Gesang. Durch Ahmads Aufforderung zum Mitsingen werden die Zuhörer auch wiederholt in die Darbietung integriert und eingeführt in die entspannte Atmosphäre dieser Weltmusik. Und immer wieder entsteht so etwas wie ein Gespräch zwischen den Musikern, Instrumenten und Publikum.

Kein Wunder, dass der sprichwörtliche Funke aufs Publikum schnell überspringt.

Nicht zuletzt wegen des präzisen Klavierspiels von Aeham Ahmad und Edgar Knecht erleben die Besucher einen virtuos gestalteten Abend mit feinfühligen Spannungsbögen. Mit dem Wunsch „Endlich Frieden in Syrien!“ verabschiedet sich der Mann, der als „Pianist aus den Trümmern“ bekannt wurde, nach drei Zugaben mit tosendem Applaus.