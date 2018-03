Sondierung Die Fusion ist (vorerst) vom Tisch

Reutlingen/Sindelfingen / swp

Am 1. August haben die Vereinigte Volksbank eG Sindelfingen und die Volksbank Reutlingen eG darüber informiert, dass sie Sondierungsgespräche mit dem Ziel der Verschmelzung führen. Die dabei erstellten umfangreichen Analysen hätten ergeben, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung beider Banken, dass zum einen die Gemeinsamkeit der beiden, gut positionierten Häuser betriebswirtschaftlich Sinn macht und Effekte erzielt werden, die die Zukunftsfähigkeit des gemeinsamen Hauses positiv beeinflussen. Zum anderen sei aber auch erkennbar geworden, dass die jeweils gute Marktpositionierung organisatorische Strukturen und regionale Identitäten geschaffen hat, die nicht ad hoc verändert werden können, ohne das Erreichte unter Umständen zu gefährden.

Gleichzeitig galt es, die Ausgestaltung der Organe Vorstand und Aufsichtsrat so zu evaluieren und vorzubereiten, dass die berechtigten Interessen beider Häuser gewahrt bleiben und dem perspektivisch notwendigen Generationenwechsel sowie der Arbeitsfähigkeit in beiden Organen Rechnung getragen wird. „Die Verhandlungen verliefen vertrauensvoll, offen und konstruktiv, trotz der unterschiedlichen Institutsgrößen.“ Es habe sich aber gezeigt, dass der ursprüngliche Zeitplan auf Grund der Größe des Projektes und der Komplexität der Sachfragen ambitioniert war. Nachdem kein abschließendes, gemeinsames Zielbild vereinbart werden konnte, verständigten sich Vorstand und Aufsichtsrat beider Seiten darauf, die Sondierungsgespräche zu beenden. Sie sind damit ohne Erfolg abgeschlossen. „Die Verschmelzungsabsicht der beiden Häuser besteht zunächst nicht mehr.

Die Organe beider Banken haben aber gemeinsam beschlossen, mit den Erkenntnissen aus der Sondierung in Kooperationsprojekten und Arbeitsgruppen weiter eng zusammenzuarbeiten. So könnten Synergien erzielt werden, die die Zukunftsfähigkeit beider Häuser, auch ohne Verschmelzung, verbessern. Vor dem Hintergrund der mittelfristig zu erwartenden strukturellen Veränderungen in der genossenschaftlichen Gruppe sei es sinnvoll, die Türen offenzuhalten, um eine weitere Kooperation nicht auszuschließen. Beide Banken seien wirtschaftlich gesund und stehen unter keinem Fusionsdruck. Dennoch sind die Verantwortlichen von der Notwendigkeit solcher Schritte und der Bündelung der genossenschaftlichen Kräfte überzeugt.