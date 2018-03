Männergesangverein Die Eintracht braucht neue Sänger

Pfullingen / swp

Die Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Eintracht 1904 e.V. war dieser Tage im Südbahnhof. Der Erste Vorsitzende Günter Reiber eröffnete die Versammlung und begrüßte die Mitglieder, besonders den stellvertretenden Bürgermeister Martin Fink und die beiden Ehrenvorsitzenden der Eintracht, Hilmar Taigel und Norbert Rümmele.

Mozart zum Auftakt

Für den musikalischen Auftakt sorgten die Sänger mit dem „Bundeslied“ von Mozart. In seiner Ansprache blickte der Vorsitzende positiv auf sein erstes Amtsjahr zurück und bedankte sich bei seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit.

An die Sänger richtete er den dringenden Appell, weiterhin in der Sängerwerbung tätig zu sein, denn nur durch neue Sänger und Mitglieder werden die beiden Chöre in Zukunft bestehen können.

Chorleiter Eberhard Höngen bat die Sänger sich voll für die kommenden Aufgaben, das Serenadenkonzert im Juni und das Herbstkonzert im November, einzusetzen. Alexander Vogel, der neue Sprecher der Jukebox kündigte an, ein „Swinging Dinner-Jukebox à la carte“ zu veranstalten, um auf diese Weise jüngere Menschen für das Singen zu interessieren. Er dankte seinem Vorgänger Willy Schmidtke, der das Amt aus gesundheitlichen Gründen aufgeben musste, für seine Arbeit.

Der zweite Vorsitzende Sieghart Wollwinder machte in seiner Funktion als Vize-Chorleiter Vorschläge zur Chorauswahl und informierte über den Verbandstag des Ludwig-Uhland-Chorverbandes, der kürzlich in Raidwangen stattfand.

Seniorenleiter Siegfried Tröster berichtete über die Aktivitäten der Senioren. Schriftführer Joachim Barth erinnerte in seinem Jahresbericht an die Höhepunkte im Jahr 2017 und hob besonders die Konzertreise in die Pfalz und das gut besuchte Herbstkonzert hervor.

Der Kassenbericht von Finanzvorstand Dietmar Dannecker zeigte, dass der Verein finanziell gut aufgestellt ist, was auch auf die Spendenfreudigkeit der Mitglieder zurückzuführen ist.

Dr. Andreas Maier zeigte mit einigen Computerdarstellungen die Mitgliederentwicklung und den Singstundenbesuch auf. Martin Fink sprach im Namen der Stadtverwaltung ein Grußwort und fand anerkennende Worte für das Engagement der Eintracht bei städtischen Veranstaltungen.

Sie haben nie gefehlt

Neun Sänger erhielten für lückenlosen Singstundenbesuch ein Präsent. Es sind Werner Losch und Erwin Klaiber im 1. Tenor, Karl Gumpper, Karl Renz und Siegfried Tröster im 2. Tenor, Hans Dieter Schwille im 1. Bass und Egmont Rückl, Eugen Taigel und Werner Uhlmann im 2. Bass.

Zum Schluss gab es noch eine besondere Ehrung. Franz Schmich, langjähriger Finanzvorstand und Erster Vorsitzender wurde für seine Verdienste unter dem Beifall der gesamten Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt.