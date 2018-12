Reutlingen Die besten Auszubildenden der Region

Metzingen / swp

Die Sieger des Leistungswettbewerbs des Deutschen Handwerks wurden von Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, und Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Eisert in der Stadthalle in Metzingen geehrt.

„Das ist die Bilanz eines Ausbildungsjahrgangs, den unsere Betriebe engagiert und motiviert hervorgebracht haben. Darauf können sie zu Recht stolz sein“, lobte Herrmann. Insgesamt konnten sich zehn Gesellinnen und Gesellen auf Bundesebene unter den ersten Drei platzieren; 6 erste, 3 zweite und einen dritten Bundessieger sowie zwei zweite und eine dritte Preisträgerin bei „Die gute Form - Handwerker gestalten“ gab es in diesem Jahr.

„Das ist eine hervorragende Quote, wenn man bedenkt, dass die Auszeichnungen bei 53 Handwerkskammern in rund 100 Handwerken vergeben werden“, so Herrmann bei der Auszeichung weiter.

1. Bundessieger sind Buchbinderin Pia Rasch (Seedorf) bei Matthias Raum Buchbindermeister in Römerstein, Stipo Ivica Dolibasic (Tübingen) Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk bei Bäckerei Gehr GmbH in Tübingen, Feinwerkmechaniker Marcel Dewenter (Waldenbuch) bei Zentrale Verwaltung - Personalabteilung „Das Land Baden-Württemberg“ in Tübingen, Klempner Felix Noah Trenkler (Rottenburg) bei Reiner Walz GmbH Klempner- und Gerüstbaubetrieb in Pliezhausen, Stuckateur Matthias Laurin (Albstadt) bei Stuckateur und Tiefbau Hahn GmbH in Stetten, Technische Modellbauerin, Karosserie und Produktion, Isabel Koschmieder (Hohentengen) bei HFM Modell- und Formenbau GmbH in Ostrach.

2. Bundessieger: Beton- und Stahlbetonbauer Markus Reiser (Gammertingen) bei F.K. Systembau GmbH in Münsingen, Holzbildhauerin Teresia Ehrenmann (Meßkirch) bei Heimschule Kloster Wald in Wald, Raumausstatter Samuel Knorr (Hayingen) bei Schultes GmbH & Co. KG Raumausstattung in Pfronstetten.

3. Bundessieger: Othopädieschuhmacher Lukas Hirschler (Albstadt) bei Karl-Heinz und Matthias Löffler Orthopädieschuhmacherbetrieb in Mössingen.

2. Preisträger „Die Gute Form“ sind Holzbildhauerin Teresia Ehrenmann, Raumausstatter Samuel Knorr und Buchbinderin Pia Rasch.