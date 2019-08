Als Mathilde Flad geboren wird, regiert in Deutschland noch Kaiser Wilhelm. In Europa braut sich ein Konflikt zusammen, der zwei Jahre später im Ersten Weltkrieg enden wird. Es gibt noch keine Handys, keine Autos, wie wir sie heute kennen, selbst das Internet ist noch Jahrzehnte entfernt. Es ist das Jahr 1912. Zwei Jahre später wird Mathilde Flads Vater wie Millionen anderer Männer in den Krieg ziehen, ihre Mutter wird 1919 an der Spanischen Grippe sterben – wie mehrere Millionen im restlichen Europa.

Mathilde Flad ist auch die älteste Frau in Baden-Württemberg

Heute ist die Welt praktisch eine andere und Mathilde Flad, die im Juli 107 Jahre alt geworden ist, darf sich seit einiger Zeit nicht nur die älteste Reutlingerin, sondern auch die älteste Baden-Württembergerin nennen. Ist ein solch hohes Alter eine Erfüllung oder doch eher eine Bürde?

Die hochbetagte Dame sitzt nach vorne gebeugt auf dem Sofa in der Wohnung, die sie gemeinsam mit ihrem Mann Adolf bewohnt hat, bis dieser 1997 gestorben ist – nur wenige Monate vor der Diamantenen Hochzeit. Mathilde Flad hört und sieht nicht mehr gut, sie kann aber noch jeden Tag alleine aufstehen. Ein Pflegedienst betreut sie und kommt drei Mal am Tag vorbei, in ein Altersheim wollte sie nie gehen. Wen man mit Mathilde Flad sprechen will, muss man ihr ein Hörgerät aufsetzen, das auch nicht mehr zu den jüngsten Modellen zählt.

An der Wand hängen dutzende Zeitungsartikel, ausgeschnitten und in Folie gehüllt: Vom 100. bis hin zum aktuellsten, dem 107. Geburtstag, ist alles dokumentiert. Baubürgermeisterin Ulrike Hotz, Sozialbürgermeister Robert Hahn, Alt-OB Barbara Bosch und ihr Nachfolger Thomas Keck: Die ganze Bürgermeister-Riege war in den vergangenen Jahren schon bei Mathilde Flad zu Besuch. An der selben Wand hängen ein altes Schwarz-Weiß-Foto aus Kindertagen, Urkunden vom Bundespräsidenten und ein Bild, das ihren Mann Adolf in Uniform zeigt.

Liegt es an den guten Genen?

Es ist fast erstaunlich, wie zäh Mathilde Flad ist: „Ich war eigentlich immer das schwächste von uns Geschwistern“, sagt sie. Acht Stück hatte sie, die Schwestern sind alle weit über 90 geworden. Liegt’s also an den guten Genen, wenn Menschen so alt werden? Ihre Kindheit in Ochsenhausen im Kreis Biberach war von Armut und vom harten Regiment der Stiefmutter geprägt, erzählt Sohn Dieter. Und so verdingte sich das junge Mädchen, gerade 14-jährig, als Magd in einer Mühle im Hegau. Die Arbeit dort war hart und ihre Schwester riet ihr eines Tages: „Geh nach Reutlingen, da gibt es Industrie, die sind reich.“ Also ging Mathilde Flad nach Reutlingen – und lernte dort, bei einem Volksfest auf dem Festplatz Bösmannäcker, ihren Adolf kennen. 1937 kam der erste Sohn zur Welt. Ihr Mann war bei der Luftwaffe und musste in den Zweiten Weltkrieg ziehen.

Aber auch im heimischen Reutlingen blieben die Mutter und ihre Kinder nicht von den Schrecken des Krieges verschont. Einmal gab es einen Bombenangriff – Mathilde Flad, mit zwei kleinen Söhnen an der Hand, konnte gerade noch unter ein Pferdefuhrwerk flüchten. Insgesamt brachte die Bürstenmacherin elf Kinder zur Welt, eins starb noch als Baby. Ja, zäh ist wohl ein gutes Wort, um die kleine, hochbetagte Dame zu beschreiben. „Sie war immer eine Frohnatur“, sagt Sohn Dieter. „Nie geraucht und getrunken, immer viel Arbeit gehabt.“

Reutlingens ältester Mann schwimmt jeden Morgen

Ist es denn erstrebenswert so alt zu werden? „So lange ich gesund bin, ist es gut“, sagt Job-Siegfried Loeffler. Der 103-Jährige sitzt auf seiner Terrasse und genießt den herrlichen Ausblick auf den Georgenberg. Zwei Krücken sind an seinen Stuhl gelehnt: Ohne geht es halt auch bei ihm nicht mehr. Das Lesen ist mittlerweile beschwerlich geworden, das Hören ebenfalls. Sonst ist der älteste Reutlinger aber noch erstaunlich fit, geistig und körperlich. Jeden Morgen zieht er seine Bahnen im kleinen Schwimmbad im Keller. Als Sohn Malte gefragt wird, ob er da nicht manchmal Angst um seinen Vater hat, blickt auch er fast erstaunt auf. „Nein, das macht ihn glücklich, wieso sollte man ihm das in diesem Alter denn noch nehmen?“

Job Loeffler schaut in die Ferne und überlegt. Trotz einer recht guten Gesundheit ist es schon eine Bürde so alt zu sein, sagt er: „Wissen Sie, man ist eben allein irgendwann, alle sterben. Und eigentlich ist es doch gerade in so einem Alter wichtig, jemanden zu haben.“ Immerhin – seine drei Kinder sind noch gesund. Mathilde Flad dagegen hat schon mehrere ihrer Kinder überlebt. „Das hat ihr immer sehr weh getan“, erinnert sich Sohn Dieter.

Reutlingens älteste Frau hat 28 Enkel, 28 Urenkel und 3 Ururenkel

Reutlingens älteste Frau hat 28 Enkel, 28 Urenkel und 3 Ururenkel. Reutlingens ältester Mann hat sechs Enkel. Seine Frau Eva war elf Jahre jünger als er, Vater ist er erst mit 36 und 40 geworden – deshalb sind halt auch die Enkel noch etwas jünger als die von Flad. Als Job Loeffler 1916 in Wilhelmshaven geboren wurde, war der Erste Weltkrieg bereits in vollem Gang. Sein Vater war Kapitän bei der Marine, er musste unter anderem in der Türkei Einsätze fahren. Loeffler erinnert sich an die schweren Kriegszeiten: „Mein Großvater hat gesagt, der Bub, der hat zu wenig zu essen, der muss nach Berlin.“ Also musste er nach Berlin ziehen, zu seiner Tante.

Nach dem Krieg zog die Familie an den Bodensee, nach Überlingen. Loeffler studierte in Konstanz, dann kam der Zweite Weltkrieg. Da er als Maschinenbau-Ingenieur bei Bosch arbeitete, war er allerdings kriegswichtig und musste nicht direkt an die Front. Über den Krieg habe man daheim selten geredet, sagt Sohn Malte.

Jeden Tag sieben Kilometer zu Fuß gegangen

Mit seiner Frau Eva baute der Ingenieur schließlich ein großes Haus direkt beim Georgenberg. Er war Geschäftsführer der Firma „Silber & Schlayer“ in Pfullingen: Bei Wind und Wetter ging er zu Fuß zur Arbeit, zum Mittagessen heim, dann wieder zur Arbeit und schließlich in den Feierabend. Rund sieben Kilometer Fußmarsch waren das pro Tag. „Sie müssen sich bewegen, viel an der frischen Luft sein“, verrät der Senior sein Altersrezept.

Loefflers Geschwister sind alle nicht so alt geworden, wie er. Nur seine Großmutter, die wurde 102. Mit knapp 90 fuhr der alte Herr noch Ski, bis er durch einen Oberschenkelhalsbruch ausgebremst wurde. Mit 91 wurde er am Herzen operiert – dem stimmte der Arzt damals aber auch nur zu, weil er befand, dass Loeffler körperlich zehn Jahre jünger war, als auf dem Papier.

Jetzt im Alter, seit die Mobilität und die sozialen Kontakte weniger geworden sind, erfreuen sich Mathilde Flad und Job Loeffler an kleinen Dingen. Das Allerliebste der 107-jährigen Dame ist ein Amulett, das sie um den Hals trägt: mit einem Bild von ihr und ihrem Adolf. Wenn’s zum Geburtstag immer eine Seerose von der Stadt gibt, ist sie ebenfalls glücklich: Das erinnert sie an ihre Kindheit in Ochsenhausen und den Weiher beim Elternhaus. Job Loeffler indes verteidigt eisern seine morgendlichen Schwimmrunden: „Ja klar!“, antwortet er auf erstaunte Nachfragen von Außenstehenden fast schon energisch. Als ob’s mit mehr als 100 Jahren noch das natürlichste der Welt wär’.

