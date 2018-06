Tübingen Dichtung und Wahrheit

Von Kathrin Kipp

Ihr Kackbratzen! Noch nie gehört, dass Sprache das Bewusstsein formt?“ Mit vielen „zuckersüßen Wortpralinen“ und „sinnverwirrenden Spiegelungen“ kommt Rebekka Kricheldorfs wunderhübsche „Don Quijote“-Fassung daher, die aus Miguel de Cervantes’ 1500-seitigem Blockbuster zwei närrische Theater-Stunden herausfiltert. Sie erzählt, wie der romansüchtige und eingebildete Ritter Don Quijote mit dem bodenständigen Sancho Pansa gegen Windmühlen kämpft, vermeintlich entführte Prinzessinnen befreit, seiner Dulcinea, die am LTT als kubistisch-abstraktes Gemälde herumgeistert, huldigt und mehr Ritterlichkeit, Schönheit, Gerechtigkeit und Liebe in die Welt bringen will.

Sind wir alle Witzfiguren?

Mit Kricheldorfs Fassung holt das LTT außerdem den schelmischen Dichter selbst auf die Bühne, um mit ihm gemeinsam alle Varianten der irren Verbindungen durchzuspielen, die Dichtung mit Wahrheit, Fantasie mit Realität, Text mit Leben sowie Romanfigur mit Leser, Autor und echten Menschen eingehen können. „Mal imitiert die Kunst das Leben, mal das Leben die Kunst“ – eine muntere literaturphilosophische Unternehmung prallvoll mit Metatext, Parodie, Ironie, Verstellung, Selbsttäuschung, Übertreibung und peppigen Sprüchen. Erzählt man sich Geschichten, damit man sich lebendig fühlt, oder lebt man, damit man etwas zu erzählen hat? Wird man nicht erst dann unsterblich, wenn man zu einer erfundenen Geschichte wird? Ist Literatur nicht auch real? Und sind wir nicht alle Witzfiguren?

Alfons jedenfalls hat sich ein paar Ritterromane zu viel reingezogen, erfindet sich deshalb neu und zieht als Don Quijote los. Cervantes wiederum will der Ritterroman-Gattung ein für alle mal ein (parodistisches) Ende bereiten (und hat damit endgültig für ihr Überleben gesorgt). Und so finden beide zusammen, um die Welt mit ein wenig Wahnsinn zu einem besseren oder auch schlimmeren Ort zu machen – das darf jeder Rezipient selbst entscheiden. Am LTT ist es Andreas Guglielmetti, der als unermüdliches Stehaufmännchen und als sympathischer Loser, als Blender und Verblendeter, als idealistischer Sisyphus, als pathetischer Poet und pathologisch romantischer Galan mit unglaublicher Energie und rhetorischer Lust loszieht, die Welt vom bösen Zauber zu befreien und dabei immer wieder auf die Schnauze fällt, aber unbeirrbar und unbelehrbar weitermacht: Bewundernswert, bemitleidenswert oder einfach nur ein schrecklicher Idiot und Gewaltkatalysator? Daniel Holzberg als biederer Ex-Postbote Sancho Pansa versucht verzweifelt, ihn auf den Boden der Tatsachen zu holen – vergeblich.

Nicht erst seit die Realität virtuell geworden ist, ist sie eine Sache der Brille, mit der man sie betrachtet und damit Eigenkonstruktion. Sancho Pansa konzentriert sich auf die eher handfesten Dinge des Lebens: Essen, Trinken und Weglaufen, wenn’s gefährlich wird. Rhetorisch konzentriert er sich ganz auf das Verdrehen von Redensarten und Fremdwörtern. Trotz seines schlichten Gemüts ist er ganz groß im Sichrausquatschen. Sabine Weithöner, Gotthard Sinn, Jürgen Herold und Mattea Cavic versuchen derweil als Haushälterin, Pfarrer, Barbier und Nichte, Don Quijote aus seinem Wahn zu befreien und heimzuholen, indem sie in seinem verrückten Denksystem mitspielen und ihn so austricksen wollen. Dabei streiten sie dauernd, wer welche Rolle spielen darf, wenn sie sich ihm als Kakteen, Windmühlen oder Figuren seiner Ich-Geschichte in den Weg stellen. Die Geschichten, die Sprache, die Figuren und die Gags sind so irre, dass Regisseur Jan Jochymski gar nicht groß übertreiben lassen muss. Mit Bühnenbildnerin Sabine Schmidt hat er sich für ein überspitzt naives und trashiges Bühnen-, Requisiten- und Schauspielsetting entschieden, sodass Ritter und Knappe mit bepuschelten Steckenpferden durch die Gegend hoppeln, vorbei an lustigen Kakteen, riesigen Windmühlen, menschlich dunklen Wolken und wackligen Tarnbüschen im Schülertheaterstyle. Die Kulissen erzählen außerdem das Blaue vom Himmel. Dazwischen taucht Rolf Kindermann in historischem Gewand und mit Gitarre auf, um mit seiner Roman-Belegschaft zu singen und mit spanischem Akzent die unerhörten, unglaublichen Abenteuer seines Anti-Helden anzupreisen. Er hat die Dichterkrise: „Sreiben is kein Suckerslecken“. Natürlich macht sich seine Romanfigur selbständig und macht in die (Theater-)Realität rüber. Und nach vielen weiteren „überraschenden Momenten“ weiß am Ende niemand mehr, wo Literatur aufhört und Realität anfängt.