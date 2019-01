Reutlingen Diakonie: Klinger blickt zurück

Reutlingen / Von Ralph Bausinger

Noch drei Tage, dann gibt er seine Schlüssel ab. „Mir wird’s ganz wunderlich“, erzählt Günter Klinger im Gespräch mit unserer Zeitung. Nahezu ein Vierteljahrhundert hat er die Geschicke der Diakonie im Kreis an entscheidender Stelle mitgestaltet. „Die Jahre sind vorbeigerannt. Ich habe viele Themen bearbeitet und viele Leute kennengelernt“, sagt er zurückblickend. Heute ist er das „omnipräsente, multifunktionale Gewissen und Gesicht der Diakonie im Kreis.“ Eigentlich undenkbar, dass er in Ruhestand geht. Sein Nachfolger steht fest: Es ist der Pfarrer Dr. Joachim Rückle.

Doch blicken wir zurück: Am 1. April 1994 trat Klinger seine neue Stelle als Geschäftsführer des Diakonischen Werkes an, das direkt beim Kirchenbezirk Reutlingen angesiedelt war. Ein ganz entscheidendes Datum, das die Arbeit der Diakonie im Kreis geprägt hat, war der 1. Januar 2002, als die Kirchenbezirke Reutlingen, Urach, Münsingen und Tübingen entschieden, ihre Angebote im neu gegründeten Diakonieverband zu bündeln. Diese Entscheidung hat uns Schub gegeben, uns bewegt, viele neue Dinge zu machen“, blickt Klinger zurück. In der neuen Struktur mit einem regelmäßig alle vier bis sechs Wochen tagenden Vorstand war es einfacher, etwas anzupacken und umzusetzen.

Stark gewachsen

Der Diakonieverband ist seit 2002 erheblich gewachsen. Die Zahl der Mitarbeiter hat sich bis 2017 von 37 auf 72 nahezu verdoppelt, das Haushaltsvolumen von 1,7 auf 4,8 Millionen Euro fast verdreifacht. Und die Zahl der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter ist in diesem Zeitraum von 150 auf 800 gestiegen.

„Mir war es immer wichtig, sich dem Thema Armut zuzuwenden“, sagt Klinger. Die 1998 erstmals ausgerichtete Reutlinger Vesperkirche, die untrennbar mit dem Namen von Pfarrer Klaus Kuntz verbunden ist, habe sich zu einem „Erfolgsmodell“ entwickelt – auch wenn es ein Jammer sei, dass man sie brauche. 240 bis 250 Frauen und Männer helfen jedes Jahr ehrenamtlich mit, und es gelingt auch immer, die benötigten 90 000 bis 100 000 Euro an Spenden aufzutreiben. Aus der Vesperkirche heraus sind auch die Tafeln entstanden, die erste wurde im November 1999 in Reutlingen eröffnet. Weitere Tafeln in Bad Urach, Metzingen und Münsingen sollten folgen.

Mit dem Budget wuchsen auch die Aufgaben. 2010 übernahm der Diakonieverband die Trägerschaft für die Tübinger Suchtberatungsstelle. 2014 konnte dank der Unterstützung durch die „Aktion Mensch“ das Punktum-Projekt gegen häusliche Gewalt ins Leben gerufen werden und das wird inzwischen durch Punktum plus ergänzt.

Das durch Mittel der Fernsehlotterie finanzierte Projekt richtet sich an all jene, die in Asylunterkünften leben. Es will speziell Migranten und Migrantinnen darüber aufklären, welche Rechte sie haben, wenn sie Gewalt ausgesetzt sind. Das Projekt laufe richtig gut, es soll daher in den kommenden Jahren auf den gesamten Landkreis ausgedehnt werden, wünscht sich Klinger.

Dem Geschäftsführer war es stets wichtig, gerade auch mit niederschwelligen Angeboten im gesamten Landkreis präsent zu sein. Als Beispiele nennt er die Rat und Tat-Angebote in Zwiefalten und Trochtelfingen oder auch das KAP (Keine Angst vor Pappierkram)-Projekt in Betzingen. Ziel sei, den Leuten zuzuhören, sie aber auch beim Ausfüllen von Anträgen oder Behördengängen zu unterstützen.

Sein Selbstverständnis sei stets gewesen, den „Diakonieverband im Sinne des christlichen Auftrags weiter zu entwickeln und für die Menschen da zu sein, die Unterstützungsbedarf haben. „Das haben wir ganz gut hinbekommen“, ist Klinger überzeugt. Die Kooperation mit den Behörden habe gut geklappt. Es sei gelungen, die öffentliche und die freie Wohlfahrtspflege gut zu verzahnen. „Wir haben eine gute Struktur des Miteinandergestaltens entwickelt“, konstatiert der scheidende Diakoniegeschäftsführer, der im Juni seinen 66. Geburtstag feiert. Sein Fazit: „Ein erfüllteres Leben hätte ich mir nicht wünschen können“.

Ab 1. Februar warten auf ihn dann „viele Dinge, die man zuhause erledigen sollte“. Klinger will mehr Zeit mit seiner Familie verbringen und sich um zwei Pferde und einen Hund kümmern. Nach einer gewissen Übergangszeit will er sich in der Kirchengemeinde einbringen: „Man muss schließlich auch noch etwas für den Kopf machen.“