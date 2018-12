Reutlingen Deutschland im Frühbarock

Reutlingen / swp

Dass die Reutlinger Konzertreihe Taste und Ton für ihre hohe musikalische Qualität anerkannt ist, beweist nicht nur die stetig zunehmende Besucheranzahl. Das Gesamtkonzept aus Motto, hervorragenden Künstlern, Konzerteinführungen, achtenswerter Orgel und ausgezeichneter Raumakustik ist entscheidend für diesen Erfolg.

Auch 2019 wird die Reutlinger St. Peter und Paulkirche eine neue Reihe starten, welche der Kirchenmusiker Martin Neu mit dem Motto „Deutschland im Frühbarock“ versehen hat. Das 60-jährige Kirchenbestehen könnte kaum besser gewürdigt und gefeiert werden als mit einer Musik, die Martin Neu als „spannend, abwechslungsreich und stilistisch vielfältig“ bezeichnet.

Das erste Konzert am Sonntag, 6. Januar, bewegt sich ganz in diesem Geiste. Das Peñalosa-Ensemble, bestehend aus Susan Eitrich, Gudrun Köllner, Sebastian Mory und Dietrich Wrase, begleitet von Martin Neu an der Orgel, wird ein frühbarockes Weihnachtskonzert gestalten, mit Werken von Hans Leo Hassler, Michael Praetorius und Heinrich Schütz, unter dem Titel „Jakobs Stern ist aufgegangen“. Das Vokalensemble verbindet eine gründliche Musikkenntnis mit lebendigem Musizieren und hat manch CD-Aufnahme in hoher Qualität vorzuweisen.

Ebenfalls im selben Monat, am Sonntag, 27. Januar, veranstaltet der Organist und Echopreisträger Gerhard Gnann ein spannendes Konzert. Da er seine Programme auch als Komposition begreift, steckt viel Gespür darin, sodass er sich in diesem Fall vom deutschen Barock (Heinrich Scheidemann, Johann Caspar Kerll) über Johann Sebastian Bach als Mittelachse, bis hin zu Felix Mendelssohn-Bartholdy, Sergej Rachmaninov und Jehan Alain bewegt.

Dem Dreigestirn Johann Hermann Schein, Samuel Scheidt und Heinrich Schütz wird sich der Württembergische Kammerchor unter Leitung von Dieter Kurz am Sonntag, 24. März, widmen. Erklingen werden geistliche Motetten dieser drei deutschen Komponisten, die das musikalische Profil des deutschen Frühbarocks prägten wie kaum ein anderer.

Das Passionskonzert am Sonntag, 14. April, steht zwei Organisten offen, welche gerade in Rottenburg katholische Kirchenmusik studieren und ihre anfängliche Ausbildung bei Martin Neu begonnen haben: Theresa Hagmeyer und Tobias Auer. Neben Jan Pieterszoon Sweelinck werden sie den deutschen Komponisten Johann Ulrich Steigleder aus dem Frühbarock berücksichtigen.

Für Dienstag, 14. Mai, konnte ein Spezialist Alter Musik gewonnen werden, der Niederländer Ton Koopman. Der international gefeierte Dirigent, Organist und Cembalist wird sich als profunder Fachmann mit Komponisten wie Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude oder Jan Pieterszoon Sweelinck befassen.

Im Rahmen des Reutlinger Orgelsommers wird der Organist Martin Neu am Samstag, 3. August, Renaissancekomponisten wie Orlando di Lasso und Josquin Desprez präsentieren. Seine Verbundenheit mit „seiner“ Orgel, gepaart mit umfassenden Kenntnissen dieser Musik werden sich hier unter Beweis stellen können.

Beim letzten Konzert dieser Reihe, dem Adventskonzert, wird man erneut von einem Knabenchor verwöhnt. Die Capella vocalis wird unter Christian Bonaths Leitung und mit Martin Neu an der Orgel am Sonntag, 1. Dezember, auftreten und mit Orlando di Lasso, Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms und Max Reger eine breite Palette an Epochen abdecken.

Ein Schmankerl für Musikliebhaber, die sich neben der Musik auch für die Hintergründe der Werke oder Komponisten interessieren, sind gewiss auch die Konzerteinführungen, welche jeweils eine Viertelstunde vor Konzertbeginn stattfinden und von Musikwissenschaftlern vorgetragen werden. Lediglich beim Orgelsommer- und Adventskonzert fallen diese Einführungen weg.

Ein besonderes Charakteristikum ist des Weiteren die Tatsache, dass all diese Konzerte von solch hoher Qualität allesamt auf Spendenbasis veranstaltet werden, mit Ausnahme des Konzerts im Rahmen des Reutlinger Orgelsommers.

Alle Konzerte finden in der St. Peter und Paulkirche im Storlach statt und wer sich neben Barock- und anderer Musik für Konzerte mit Tiefgang interessiert, kann sich die Termine ruhig vormerken.