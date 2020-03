Im Februar fand die diesjährige sportliche Monatsfeier der Laiblinschule in den Pfullinger Hallen statt. Zu Beginn sangen und sprangen die Kinder aller Klassen zu dem Lied „Theo, Theo ist fit!“, was allen sichtlich großen Spaß machte.

Anschließend wurden die Sieger der Tierolympiade, ein Dreikampf aus Stützen – Springen – Rollen, geehrt. Jeweils die besten drei Jungen und drei Mädchen pro Klassenstufe erhielten eine Urkunde. Spannend blieb es, welche Klasse von 1 bis 4 sich den begehrten Wanderpokal ins Klassenzimmer stellen darf. Stolz trugen je zwei Vertreter der Klassen 1a, 2b, 3c und 4a den Pokal samt Urkunde an den Platz zurück.

Bevor es mit der Verleihung der Sportabzeichen weiterging, präsentierten Schülerinnen der Klasse 4b ihr Können in einer selbst einstudierten Turnkür. Das junge Publikum bedankte sich mit großem Applaus.

Im Kalenderjahr 2019 waren die Kinder der Laiblinschule wieder eifrig dabei bei den Kategorien Schwimmen, Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination. Und so konnten insgesamt 167 Sportabzeichen verliehen werden. Es durften 30 Kinder das Sportabzeichen in Bronze entgegennehmen, 69 Kinder das Sportabzeichen in Silber und 21 Kinder das Sportabzeichen in Gold. Zwischen den Verleihungen tanzten alle Kinder zum Lied „Tante Lucky aus Kentucky“. Auch das Kollegium der Laiblinschule hat sich im vergangenen Jahr wieder sportlich betätigt und sich an den Leistungsvorgaben für das Sportabzeichen gemessen.

So bekamen auch sechs Kolleginnen und Kollegen der Laiblinschule ihr Sportabzeichen von Konrektorin Kirsten Stengl-Mozer überreicht.