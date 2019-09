Schlagwörter Zugausfall

Schlechte Nachrichten für alle Pendler, die von Freitag (13. September, 23.30 Uhr) bis Montag (16. September, 2.30 Uhr) mit dem Zug von Tübingen nach Stuttgart reisen wollen. Auf Grund der Bauarbeiten in Wendlingen (Neckar) an der Straßenbrücke der L 1250 kommt es zu folgenden Änderungen im Zugverkehr:

Fernverkehr

Sonntag, 15. September

IC 1915 fällt zwischen Stuttgart und Tübingen aus.

HINWEIS: Reisende nutzen die Angebote des Regionalverkehrs.

Regionalverkehr

Freitag, 13. September (23.30 Uhr) bis Montag, 16. September (2.30Uhr)

-alle IRE-Züge fallen zwischen Tübingen◄►Stuttgart aus.

-die RE-Züge fallen zwischen Wendlingen (Neckar)◄►Nürtingen aus und werden durch Busse ersetzt. HINWEIS: Die Busse fahren in Wendlingen (Neckar) bis zu 19 bis 22 Minuten früher ab beziehungsweise kommen 16 bis 17 Minuten später an. In den Morgen- und Nachtstunden besteht in Nürtingen/Wendlingen (Neckar) Anschluss von einzelnen Bussen an die 20 bis 28 Minuten später fahrenden Züge nach Tübingen/Stuttgart.

-alle RB-Züge fallen zwischen Plochingen/Wendlingen (Neckar)◄►Nürtingen aus.

HINWEIS: Reisende können ersatzweise die zeitnahen RE-Züge zwischen Plochingen◄►Wendlingen (Neckar) beziehungsweise die Busse zwischen Wendlingen (Neckar)◄►Nürtingen nutzen. Die Busse fahren bis zu 18 Minuten früher/später. In den Nachtstunden besteht in Nürtingen/Wendlingen (Neckar) Anschluss von einzelnen Bussen an die 20 bis 30 Minuten später fahrenden Züge nach Tübingen/Plochingen.

Keine Fahrradmitnahme

HINWEIS: Die Busse halten in Nürtingen (ZOB, Bussteig 2), in Oberboihingen (Stattmannstraße) und in Wendlingen (ZOB, Bussteig 3). Eine Fahrradmitnahme ist in den Ersatzbussen nicht möglich.

