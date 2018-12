Pfullingen Der Spezialist an den Tasten

Pfullingen / Susanne Eckstein

An seinen ersten Auftritt während der Studienzeit im Saarland kann sich Alfred Gross gut erinnern: Mit dem Oboisten Klaus Reiet gab er ein Konzert für Oboe und Orgel. Damals studierte er Orgel und Klavier, interessierte sich aber schon für historische Tasteninstrumente, die bis dato noch rar waren. Die sogenannte „historische Aufführungspraxis“ begann in jenen Jahren aus kleinen Anfängen heraus ihren Siegeszug.

Das erste richtige Cembalo hat Gross dann in Brügge gesehen, gemeinsam mit Andreas Staier. Dort hat er sich selbst eines zugelegt. 1978 kam er schließlich nach Reutlingen und wurde bald (zunächst von der Jungen Sinfonie) als Cembalist engagiert.

„Der eigentliche Starter war aber die Aufführung von Bachs kompletter Clavier-Übung in Pfullingen“, erinnert er sich. In der Folge unterrichtete er Cembaloklassen an den Hochschulen für Kirchenmusik in Esslingen und Tübingen und ist seither in Europa und den USA konzertierend unterwegs, Gänsehaut inklusive: Ob in einer französischen Waldkapelle oder im Tübinger Pfleghof, wo er – zum ersten Mal seit Mozart – eine wiederentdeckte Mozart-Fuge zum Klingen brachte. „Das war ein wirklich bewegender Moment.“

Als 1981 die Pfullinger Klosterkirche renoviert wurde, begann er dort seine Konzertreihe für Alte Musik. In den geschichtsträchtigen Mauern gastierten namhafte Interpreten, darunter Künstler und Ensembles, die heute prominent sind, wie Amarcord, Singer Pur oder Stimmwerk; dort wurde auch auf Gross’ Initiative 1992 die Deutsche Clavichord-Gesellschaft gegründet. Die erfolgreiche Konzertreihe musste allerdings 2006 aus Brandschutzgründen eingestellt werden.

In der Zwischenzeit brachte er die nach wie vor bestehende Reihe „Musica Antiqua Reutlingen“ auf den Weg. Sie begann zunächst im Spitalhof, später kam die Sondelfinger Stephanuskirche hinzu, zuletzt die Kapelle im Garten des Heimatmuseums – historische Räume, die in Verbindung mit der „echten“ alten Musik ein besonderes Erlebnis bieten.

Alles Nötige bringt Alfred Gross meist von zuhause mit. Dort stehen 14 Tasteninstrumente: vom gotischen Clavicytherium über Clavichord und Cembalo bis hin zum Fortepiano, jeweils als originalgetreue Nachbauten. Gerade das Clavichord, ein sehr leises und „empfindsames“ Instrument, fordert spezielles Können und das richtige Umfeld. „Es geht mir darum, den Klang zu finden, der zu dem jeweiligen Instrument passt“, betont Gross. Und er will vermitteln: Häufig gestaltet er seine Auftritte als Gesprächskonzerte. Die Reaktionen des Publikums bestätigen ihn darin, die Hintergründe der Musik auf verständliche Weise zu erläutern, sagt er. Über eine erstaunlich lange Zeit hinweg und mit einer bemerkenswerten Kontinuität hat er Akzente gesetzt und den Qualitätsanspruch seiner Musik hoch gehalten. Das wird auch so bleiben, sagt er. Zwar will er bei den Auftritten kürzer treten, doch die Forschungen, Pläne und Projekte gehen weiter. Was würde er sich wünschen, wenn man ihn danach fragen würde? „Dass mehr jüngere Leute in die Konzerte kommen. Und dass junge Musiker besser gefördert werden.“

Letzteres hat er selbst in Angriff genommen. Die Reutlinger Musikszene wird nach 50 Jahren Konzertieren und 40 Jahren in Reutlingen weiterhin mit Alfred Gross rechnen dürfen, auch wenn er eher diskret im Hintergrund wirkt.