Ausstellung Der Reiz des neuen Blicks

200 Fotos „#RT im Bild“ im Heimatmuseum

Die Ausstellung „#RT im Bild“ wird heute Abend im Haus der Volkshochschule um 19 Uhr eröffnet. Die Ausstellung im Heimatmuseum ist dann vom 24. März bis 3. Juni geöffnet. Führungen gibt es am Sonntag, 25. März, und am Sonntag, 8. April, jeweils 11.15 Uhr. Ergänzend gibt es Führungen mit Fotowalk in Kooperation mit dem Schwäbischen Albverein Betzingen und zwar am Sonntag, 22. April, und am Pfingstmontag, 21. Mai, ebenfalls jeweils um 11.15 Uhr.

Kleine Geschichten der Fotografie erzählt Prof. Dr. Ulrich Hägele von der Universität Tübingen am Donnerstag, 19. April, um 18 Uhr. Einen Workshop mit Christian Frank aus Stuttgart, dem Gewinner des iPhone Photography Awards 2015, bietet das Heimatmuseum am Samstag, 14. April, von 9.30 bis 16.30 Uhr an.

Zum internationalen Museumstag lädt das Heimatmuseum von 13 bis 17 Uhr am Sonntag, 13. Mai, ein. Die Finissage zur Ausstellung samt Preisverleihung an die fünf Gewinner ist am Sonntag, 3. Juni, um 15 Uhr.