Reutlingen Der Pokal bleibt in der Achalmstadt

Reutlingen / Von Norbert Leister

Es ist wahrlich nichts Besonderes, dass acht Teams ein Fußballturnier austragen. Das Spezielle am Samstag in der Kalbfell-Halle war, dass dort unter dem Titel „Behördenturnier“ drei Mannschaften aus Reutlinger Partnerstädten dabei waren. Organisiert wurde das Aufeinandertreffen der internationalen Fußball-Freunde vom Kulturamt und von der Betriebssportgemeinschaft (BSG), wie Petra Bannasch am Rande des Spielfeldes berichtete. Sie schwenkte dabei Schweizer Fähnchen. „Ich bin für die Aarauer Feuerwehr“, erklärte die für Städtepartnerschaften zuständige Mitarbeiterin des Kulturamts.

Was während der Spiele als Erstes ins Auge stach: Die freundschaftliche Atmosphäre zwischen den Teams. „Es kommen ja seit Jahren fast immer die gleichen Mannschaften mit den gleichen Spielern“, berichtete Bertram Metzger von der BSG der Stadt. Die BSG kümmert sich aber nicht nur als Co-Organisator um dieses Behördenturnier, sondern bietet auch regelmäßig Kegeln, Tennis, Tischtennis und mehr an. „Ausgleichssport nennt sich das“, so Metzger. Ambitionen, am Ligabetrieb teilzunehmen, hätten die jeweiligen Gruppen nicht. Am Samstag standen sich neben der Reutlinger Stadtverwaltung, Teams der Fair-Energie, der Feuerwehr sowie drei Mannschaften aus Aarau (Schweiz), Szolnok (Ungarn) und Ellesmere Port (England) gegenüber.

„Die Teams aus den drei Partnerstädten waren am Donnerstagabend angereist, nach der Begrüßung durch Bürgermeister Robert Hahn ging es am Freitag dann zum Rottweiler Thyssen-Krupp-Turm, abends war Stadtfest angesagt, am Samstag dann Turnier, abends Verabschiedung, am Sonntag ging’s dann zurück“, sagte Bannasch. Die kürzeste Rückfahrt hatte dabei noch die Aarauer Feuerwehr zu bewältigen, am weitesten traf es die Stadtverwaltung von Ellesmere Port, im Südosten von Liverpool.

Aber: Die Anfahrt lohnt sich alle zwei Jahre immer wieder. „Es sind sogar schon Freundschaften zwischen Spielern aus Szolnok und Ellesmere entstanden, sie haben sich gegenseitig besucht“, sagte Bannasch. Auf dem Spielfeld stand allerdings der sportliche Aspekt im Vordergrund: Alle wollten das Turnier gewinnen. Und doch gab es kaum unfaire Situationen oder böse Fouls.

„Fast wie Ronaldo“, raunte ein Zuschauer bei einem Schuss eines englischen Spielers genau ins linke obere Dreieck des Aarauer Tores. Ellesmere Port gewann diese Begegnung mit 3:1. „Den Fairnesspokal erhielt die Feuerwehr Aarau, mit nur drei Fouls“, berichtete Bertram Metzger. Am Auffälligsten war am Samstag während des Turnierverlaufs allerdings etwas anderes: Die Szolnoker Spieler hatten zum Teil extrem hohe Nummern auf ihren Trikots. Beim genaueren Hinschauen stand in kleinen Buchstaben darüber geschrieben: „Respect the age“ – habt Respekt vor dem Alter. Darunter waren dann Ziffern wie 60, 53 oder 49 zu lesen, dem spielerischen Können der jeweiligen Spieler waren diese Altersangaben allerdings nicht anzumerken. Und sie trotzten etwa den deutlich jüngeren Spielern der „Fair-Energie II“ immerhin ein 0:0 ab.

Und die Zuschauer? Die winkten bei den Spielen ihrer jeweiligen Mannschaften kräftig mit den Fahnen, klatschten Beifall und zeigten eine ganze Menge Begeisterung. „Von einem Spieler aus Szolnok war sogar die ganze Familie hier in der Halle“, berichtete Petra Bannasch.

Und hat sich der Aufwand gelohnt? „Es ist wie immer bei solchen Veranstaltungen: Es hängt an einzelnen Personen, wenn die sich nicht einbringen und mit Herzblut dabei sind, dann geht nichts mehr“, sagte Metzger. Immerhin: Stets, wenn Stadtfest ist, also jeweils während der Fußball-Europa- oder Weltmeisterschaft, wurde in Reutlingen mittlerweile auch schon 20 Mal das Behördenturnier durchgeführt. Die Hoffnung bleibt also, dass es auch in zwei Jahren wieder eine internationale Begegnung geben wird.