Reutlingen Der Pianist, der aus den Trümmern kommt

Von Christina Hölz

Diese Bilder gehen um die Welt. Zwischen zerstörten Häuserfronten in Damaskus sitzt ein junger Mann und spielt Klavier: Wohlklang in den Wirren des Krieges. Für Außenstehende so absurd, dass der syrische Sänger und Pianist Aeham Ahmad international Aufsehen erregt. Auch, weil seine Platzkonzerte inmitten der Trümmer des umkämpften Palästinenserlagers Jarmuk für die Menschen in der syrischen Stadt zu einer Konstante werden. Und das in einer Welt, in der Kanonendonner den Rhythmus des Lebens vorgibt.

Gut drei Jahre liegt das zurück. Heute lebt Aeham Ahmad in Deutschland. Als die Terrormiliz Islamischer Staat im Frühjahr 2015 Damaskus erobert, flieht der 29-Jährige über die Balkanroute nach Europa. Mit Frau und Söhnen baut er sich in Wiesbaden ein neues Leben auf. Er erzählt heute von den Grauen des Syrien-Krieges. Nicht nur in den großen Talkshows des Fernsehens (etwa bei Moderator Markus Lanz), sondern auch in seiner Biographie, die im Herbst erscheinen soll.

Doch die wichtigste Sprache des Syrers ist die Musik geblieben. Obwohl ein Granatsplitter seine Hand verletzte, sitzt er weiter am Piano und singt seine Lieder. Er will denen eine Stimme geben, die erlebt haben, was er erlebt hat. Den Flüchtlingen aus den Krisenregionen, ihren Schicksalen, ihrem Leiden. Aber auch ihrer Sehnsucht nach Zuhause.

Das erzählt Aeham Ahmad in den vielen Interviews anlässlich seiner Deutschland-Tour. Derzeit ist der Musiker unterwegs, füllt Konzertsäle und Hallen. Auch Reutlingen steht auf seinem Tourneeplan: Am morgigen Sonntag, 18. März, 19 Uhr, gastiert Aeham Ahmad im Kulturzentrum franz. K unter den Linden. Er tritt dort nicht alleine auf, sondern mit einem deutschen Musiker, den der Syrer mittlerweile als seinen Freund bezeichnet: Edgar Knecht, renommierter deutscher Jazzpianist und Experte für Volksliedbearbeitungen, gestaltet mit Aeham Ahmad einen Konzertabend unter dem Motto „Keys to friendship“: Schlüssel zur Freundschaft.

Was erwartet die Zuhörer? Syrischer Gesang trifft auf deutsches Volkslied, Jazz und Latin verbinden sich mit arabischen Rhythmen. „Eine solche Musik hat die Welt wohl noch nicht gehört.“, urteilt die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) nach der Premiere des deutsch-syrischen Projekts. Edgar Knecht und sein virtuoses Trio widmen sich dabei erstmals auch arabischen Volksliedern. Die gibt es auf typische Knecht-Art auch schon mal im erfrischend-lateinamerikanchem Rhythmus zu hören. Dazwischen singt Aeham Ahamd seine Lieder. Erzählt Geschichten, etwa von dem Mädchen Zeynap. Sie saß in Damaskus oft neben ihm. Schließlich schossen IS-Kämpfer sie in den Kopf.

Der Abend der beiden Künstler ist Musik wider das Vergessen: „Schon heute jetzt eines der bewegendsten Konzerte des Jahres“, urteilen die Kritiker.