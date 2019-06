Themen in diesem Artikel Olympia

Der Dampf war raus, aber nur aus klimatischer Sicht. Bei etwa 20 Grad weniger als noch am Mittwoch gingen gestern die letzten Wettkämpfe der Schulen aus den Kreisen Reutlingen und Tübingen im Rahmen des Kreisfinales „Jugend trainiert für Olympia“ im Pliezhäuser Schönbuch-Stadion über die Bühne. An Einsatz und Willen ließen es die Teams aus 18 Gemeinschafts-, Werkreal- oder Berufsschulen nicht mangeln. Dabei geht es für sie nicht um die Qualifikation für ein Landes- oder gar Bundesfinale, weswegen es in dieser Wertungsklasse auch besondere Wettkampfmodalitäten gibt. Jeder Schüler hat für seine Mannschaft einen Dreikampf zu absolvieren, wozu ein Sprint, Sprung und Wurf gehören. Wahlweise können sich die Schüler für Hoch- oder Weitsprung und für Ballwurf oder Kugelstoßen entscheiden. In die Teamwertung kommen außerdem die Mittelstrecke sowie eine Staffel.

„Heute haben wir die wenigsten Schüler an den drei Tagen hier, trotzdem dauern die Wettkämpfe am längsten“, sagte Veranstaltungsleiter Uli Singer gestern Vormittag. Zu diesem Zeitpunkt war auch im Wettkampfbüro schon Gelassenheit eingekehrt, alle Klippen und Hindernisse der drei Tage waren bis dato bereits gemeistert. „Keine besonderen Vorkommnisse“, resümierte Singer, was für die Organisation der größten Schulsport-Veranstaltung des Landes eine wahre Auszeichnung ist.

Viele helfende Hände

An den Wettkampfstätten wurde derweil noch immer um jeden Punkt gekämpft. Mittendrin die Helfer und Kampfrichter. Diese kommen entweder aus der Schülerschaft der Gemeinschaftsschule Pliezhausen, sozusagen dem Gastgeber der Veranstaltung, oder sie gehören einem Stamm an erfahrenen Vereinsvertretern an, die zum Teil schon seit Jahrzehnten ihren ehrenamtlichen Dienst in Pliezhausen leisten. Wie zum Beispiel Gerda Armbruster: Einst selbst aktive Leichtathletin im Schönbuch-Stadion, stand sie in dieser Woche drei Tage lang an der Weitsprung-Grube. „Wie viele Sprünge ich vermessen habe? Hunderte“, erzählt sie fröhlich. „Aber ich mache das ja gerne.“ Sprach’s und war auch schon wieder auf dem Weg zum nächsten Wettbewerb. „Wenigstens ist es heute nicht so heiß.“

Damit hatte sie natürlich den Blick auf die ersten beiden Tage von „Jugend trainiert“ gelenkt, als mehr als 30 Grad den jungen Sportlerinnen und Sportlern alles abverlangten. Am Mittwoch ging es dabei für Gymnasien und Realschulen darum, sich für das Landesfinale in Heilbronn zu qualifizieren. Welche Schule aus dem Schulbezirk diesen Schritt geschafft haben, steht allerdings noch nicht fest, weil noch nicht alle Schulbezirke ihre Kreisfinals absolviert haben.

Gedenkminute für Gommlich

Gedacht wurde an den drei Tagen viel an Joachim Gommlich, vor allem von altgedienten Lehrkräften und Helfern. Er war über Jahrzehnte Kopf und Gesicht von „Jugend trainiert“ in Pliezhausen, vor wenigen Wochen ist er im Alter von 64 Jahren verstorben. Ihm zu Ehren wurde am Mittwoch im Rahmen der Siegerehrung mit mehreren hundert Schülern eine Schweigeminute abgehalten. Die Pflanze, die Gommlich so lange gepflegt hat, gedeiht jedenfalls kräftig weiter.