Reutlingen Der große Charmeur und Versöhner

Reutlingen / Von Jürgen Spieß

Ein echter Weltstar kommt zu seinem einzigen Deutschland-Auftritt in die Achalmstadt: Der kanadische Sänger, Pianist, Gitarrist und Songwriter Rufus Wainwright trat solo im ausverkauften franz.K auf und wandelte mit einem unvergesslichen Auftritt jenseits aller ausgetretenen Pfade zwischen Pop und Klassik.

Man solle sich besser schon einmal warm anziehen, heißt es sinngemäß in einem Lied von Rufus Wainwright, weil nämlich die Ankunft des schwulen Messias bevorstehe. Ein Messias, von dem es heißt, er sei „der vielleicht größte, sicher aber größenwahnsinnigste Songwriter seiner Generation“ und könne „die Herzen der Zuschauer binnen Sekunden einsammeln“. Nachdem Joel Gibb von der ebenfalls nicht unbekannten Band The Hidden Cameras das Vorprogramm beendet hat, betritt Rufus Wainwright entspannt und lässigen Schrittes die Bühne. Er trägt verwaschene Jeans, einen schlichten Pulli und einen grau melierten Vollbart. Nichts erinnert mehr an den Showbiz-Beau früherer Tage, der mit riesigen roten Lackpumps, blau glitzerndem Stringtanga und Drag-Queen-Federboa auftrat.

Rufus Wainwright hat sich mit Gelassenheit emanzipiert von seiner Rolle als Narziss und Hedonist. Er ist nach wie vor über alle Maßen charmant, erzählt persönliche Geschichten, aber er ist längst nicht mehr so penetrant wie damals, als er mit fast nacktem Oberkörper und offensichtlicher Tuntigkeit sowohl Männer als auch Frauen bezirzte. Heute legt er mehr Wert auf seine Musik, die eine enorme Kraft und eine von Pathos nicht ganz freie Melodieseligkeit ausstrahlt. Diese Musik ist so viel mehr als die Summe ihrer Teile, elegisch zuweilen, und trotz aller Anklänge an die von ihm verehrten Meister Brahms, Haydn oder Duke Ellington bleibt sie doch ganz originär. Ein Schwärmen und ein Schwelgen ist das, ein Saunabad der Melodien, das nur jene kalt lässt, die kein Herz haben. Und keinen Witz.

Nicht umsonst wird der Kanadier, der mit dem Berliner Theaterproduzenten Jörn Weisbrodt verheiratet ist und in Augsburg gerade seine dritte Oper fertiggestellt hat, als „Last Romantic“ und Erbe von Cole Porter und George Gershwin gefeiert. Was kein bisschen übertrieben ist, wie sein gut anderthalbstündiger Auftritt im franz.K beweist. Wainwright ist nämlich nicht nur ein großer Charmeur und Versöhner, er ist vor allem ein hervorragender Sänger und brillanter Musiker. Er versteht es wie kein anderer, seinen musikalischen Instinkt in feste, gültige Formen zu gießen. In Lieder wie „The Walking Song“, „The Art Teacher“ oder Leonard Cohens „So Long, Marianne“, die nicht nur den Augenblick bedeuten, sondern auch das Gestern und das Morgen. Die zeitlos sind auf eine Art und Weise, wie das nicht oft zu hören ist. Die in die Breite gehen und dabei auch die Tiefe ausloten. Die sich dem Ohr anschmiegen, ohne es zu langweilen.

Für viele im franz.K ist Rufus Wainwright der wahre Orpheus der Unterwelt, der wie kein anderer Romantik, Oper, Folk- und Popmusik verbindet und melodramatische Momente musikalisch auf den Punkt bringt. Von der ersten Sekunde an hängen sie an seinen Lippen, saugen seine Worte auf, lachen, schmunzeln, klatschen, wiegen den Kopf im Takt und schauen mit finsterem Blick auf die, die es wagen, in einer jener zerbrechlich-schwebenden Balladen ein Wort zum Nachbarn zu verlieren. Rufus Wainwright dankt es ihnen mit einem intensiven Konzert, das mit Leonard Cohens „Halleluhjah“ und stehenden Ovationen nach der dritten Zugabe endet.