VERKEHR Der erste Teil ist geschafft

Reutlingen / Von Evelyn Rupprecht

Mit den Durchgangsstraßen verhält es sich ähnlich wie mit der Schule: Steuert man auf die Note vier zu, sollten die Alarmglocken schrillen. Bei der Rommelsbacher Straße ist es längst so weit. Ein „zufriedenstellend“ gibt’s für ihren Zustand nicht mehr, sie ist in Richtung „ausreichend“ abgedriftet. Deshalb hat die Stadt in den Sommerferien 2017 bereits einen Teil der Fahrbahn sanieren lassen, in diesem Jahr wird die Erneuerung weiter vorangetrieben – und zwar wieder in der Urlaubszeit. „Weil dann weit weniger Verkehr ist“, erklärt Bernd Eger, Abteilungsleiter Tiefbau bei der Stadt Reutlingen. 16 000 Fahrzeuge rollen hier zu normalen Zeiten täglich. Würde die Straße außerhalb der Ferien auf Vordermann gebracht, wären Staus programmiert.

Vom 6. August bis 9. September laufen daher die Arbeiten, die in vier Abschnitte unterteilt sind. Die erste Teilstrecke stadtauswärts rund um die Einmündung zur St.-Peter-Straße ist schon wieder asphaltiert worden, inzwischen ist die Stadt beim zweiten Bauabschnitt angekommen, der sich bis zur Jakobstraße zieht.