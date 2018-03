Eningen Der Eninger Ostergarten ist aufgebaut

Eningen / Foto: Evelyn Rupprecht

Noch bis Mitte April ist der Ostergarten an der Eninger Andreaskirche, der am vergangenen Wochenende aufgebaut wurde, zu besichtigen. Am Karfreitag, 30. März, lädt die Kirchengemeinde um 15 Uhr zu einem Kreuzweg durch den Ostergarten ein. Der etwa einstündige Gottesdienst findet bei jedem Wetter statt, denn der Weg hat den Anfang und das Ende in der Andreaskirche. Beim Familiengottesdienst am Ostersonntag, 1. April, um 10 Uhr in der Andreaskirche wird der Ostergarten ebenfalls eine Rolle spielen. Außerdem sind alle eingeladen, gemeinsam das Abendmahl zu feiern. Zuvor gibt es ab 8.30 Uhr die Gelegenheit zum Frühstück. Anmeldung ist erbeten unter Telefon (0 71 21) 8 11 83 bis 28. März.