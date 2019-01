Reutlingen Der eine backt, der andere spaziert

Reutlingen / Von Carola Eissler und Ralph Bausinger

Die Mutschel kann sich sehen lassen. Thomas Kecks Meisterstück findet dann auch Anerkennung bei den professionellen Bäckern und sogar beim Chef. Thomas Keck auf Wahlkampftour in der Stadt. Nein, vorstellen muss er sich nicht, denn fast jeder kennt den Betzinger Bezirksbürgermeister und SPD-Mann. Aber Keck will wissen, wo der Schuh drückt. Die Handwerksbetriebe liegen ihm am Herzen, sagt er. Die Bäckerei Berger ist deutschlandweit noch eine der ganz wenigen Bäckereien, die in der Altstadt produziert. Das soll auch so bleiben, wenn es nach Hubert Berger geht. Dass er eines Tages raus muss aus den engen Winkeln zwischen Wilhelmstraße und Metzgerstraße, das ist ihm schon klar, schließlich muss auch er erweitern. „Aber ich will in der Kernstadt bleiben“, betont er.

Dann geht es los mit der Tour de Berger, durch alte Keller und an hochmodernen Maschinen vorbei. Seniorchef Hugo Berger und sein Sohn führen den OB-Kandidaten in das Reich der Backkunst, Treppen rauf und Treppen runter, durch Kühlräume, durch Backstuben. Der Betrieb erstreckt sich über mehrere Häuser zwischen Wilhelmstraße und Metzgerstraße, jeder Winkel ist optimal ausgenutzt. Platz ist kostbar. In den alten Kellergewölben kann Keck die Mehl- und Körnersilos besichtigen. 400 Tonnen Mehl verbackt die Bäckerei pro Jahr, alle Produkte stammen übrigens aus der Region.

„Wir sind über jedes Geschäft und jeden Handwerker froh“, sagt Keck. Man müsse ihnen Erweiterungsflächen bieten und dürfe nicht ausschließlich an die großen Ansiedler und IT-Unternehmen denken. „Da macht die Stadt schon in der Umlegung Fehler“, ist Keck überzeugt. „Bei mir gibt’s keine Gewerbebehinderung, aber das muss ich Euch ja nicht extra sagen.“

Zweigeteilte Wilhelmstraße

Sorgen macht man sich beim Einzelhandel und bei den Kleinbetrieben auch wegen der Verkehrsdiskussion. Eine Bäckerei hat Anlieferungen, ebenso die anderen Geschäfte. „Und die Leute wollen mit dem Auto anfahren“, weiß Berger aus zahlreichen Diskussionen, die er auch als Vorsitzender der „Oberen Wilhelmstraße“ geführt hat. Da geht es seinen Kollegen nicht anders als ihm. Eine Tüte Brezeln kann man durch die Stadt zum entfernten Parkplatz tragen, mit einer Torte wird es schon schwieriger. Eine immer wieder geforderte Sperrung der Altstadt für den Autoverkehr sehen die Händler mit Sorge.

Für Thomas Keck ist die Einkaufsmeile Wilhelmstraße ohnehin zweigeteilt. Der obere Teil habe sich ordentlich herausgeputzt und habe in den zurückliegenden Jahren gewonnen, sagt Keck, der untere Teil dagegen habe sich furchtbar verändert.

Und dann hat Hubert Berger noch einen Wunsch: Eine Hochseilbahn wäre doch eine tolle Attraktion für die Stadt. Dadurch kämen auch die rund 6000 Studenten der Hochschule runter in die Innenstadt. Eine Seilbahn als Attraktion, „das ist dann aber etwas ganz anderes als eine Seilbahn, die als Beförderungsmittel fungiert“ klärt Keck auf. Vielleicht braucht Reutlingen ja doch noch eine Touristenattraktion als Alleinstellungsmerkmal.

Seilbahnen und Verkehrsfragen im Allgemeinen spielen am Sonntagnachmittag bei Dr. Carl-Gustav Kalbfell allenfalls eine untergeordnete Rolle. Der von der FDP unterstützte Kandidat hat zu einem Stadtspaziergang eingeladen, und etwas über 20 Interessierte sind zum Treffpunkt vor dem Rathaus gekommen.

Dass er sich in der Stadt und in der Reutlinger Stadtpolitik auskennt, bringt der 41-Jährige, der sieben Jahre im Gemeinderat gesessen hatte, gut rüber – auch wenn manche Details nicht stimmen. Dabei gelingt es ihm geschickt, Orte, Themen und Wahlkampf miteinander zu verknüpfen. Eine angenehme Arbeitsatmosphäre für die Beschäftigten im Rathaus sei für ihn ebenso wichtig wie eine bürgerfreundliche Stadtverwaltung. Kalbfell nutzt den Platz vor dem Rathaus, um auf seine Verwaltungs- und Führungserfahrung als Sozialbürgermeister von Leinfelden-Echterdingen zu verweisen. Als Oberbürgermeister wolle er einen „kooperativen und kommunikativen Führungsstil anwenden“. Alle Ziele würden klar kommuniziert. Und die Mitarbeiter könnten ihre Ideen einbringen.

Den Marktplatz, die „Herzkammer der Stadt“, möchte Kalbfell wieder in Schuss bringen und gemeinsam mit der Einzelhändlervereinigung RT-aktiv und dem Stadtmarketing attraktiver machen. Wünschenswert sind aus Kalbfells Sicht mehr Grün, aber auch Spielgeräte für Kinder. „Wir müssen den Besuch in der Stadt wieder zu einem Erlebnis machen“, betont der Kandidat. Zur Attraktivität gehöre auch, legt Kalbfell seinen Begleitern ans Herz, ein intelligentes Parkkonzept, beispielsweise mit freiem Kurparken oder Brötchentaste. „Das ist wichtig, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“

Um attraktiv und wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse in einer wachsenden Stadt auch die Bildungs- und Kommunikationsstruktur mitwachsen, ist Kalbfell überzeugt. Dazu gehört auch die Digitalisierung der Schulen, indem man das Neueste vom Neuen anschaft“.

Von Spitalhof aus geht’s in die „Friseurstraße“, pardon Metzgerstraße. Das zunehmend einseitigere Angebot wirke sich negativ auf die anderen Händler aus, die weniger wahrgenommen würden, bemängelt Kalbfell. Die Stadt habe nur wenig Eingriffsmöglichkeiten wie beispielsweise an den Vermieter zu appellieren. Über den Weibermarkt, dessen Umsetzung von Kalbfell als „sehr gelungen“ bewertet wird, geht es in die Kanzleistraße: Die Spaziergänger halten vor drei nebeneinander liegenden, leerstehenden Geschäften. Kalbfell spricht sich für die Eintwicklung einer Leerstandskonzeption aus. Ehe man neue Flächen verbrauche, solle man bestehende Lücken schließen.

Von Leerständen zu einer der ältesten Häuserzeile in Süddeutschland: Die Oberamteistraße ist für Kalbfell ein „historisches Kleinod“, das bewahrt werden müsse. Die Stadt habe sich hier ihrer historischen Verantwortung zu stellen, auch wenn die Sanierung viel Geld koste.

Einer der Spaziergänger hat sich seine Meinung schon gebildet: „Es war ein guter Kalbfell, und es kommt ein guter Kalbfell“, sagt Joachim Turban. Ob’s stimmt: Am Sonntagabend wissen wir möglicherweise mehr.

