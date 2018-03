Stadtgespräch Peter U. Bussmann über Verkehrs- und Rechtswege Der Druck wächst

Reutlingen / swp

Gestern Vormittag hat es das erste Mal seit der Verkehrsumstellung geklappt: Die Pförtnerampel am Fuße des Lerchenbuckels ließ alle Wartenden auf einen Rutsch passieren. Auch die „Grüne Welle“ zog sich ruhig und ungebremst durch den Ledergraben in Richtung Südwest. Kein Wunder, es war ja auch nur ein Bruchteil der Autos unterwegs, die hier sonst verkehren. Schon heute wird der Ansturm der Shopping-Touristen das System der Verkehrsausdünnung wieder an seine Grenzen bringen, ebenso vermutlich morgen die Sonntagsausflügler auf dem Weg ins Grüne. Allerspätestens am Dienstag aber wird der Berufsverkehr zähflüssig bis stockend in die Stadt drängen. Und wird sich, wie Wasser, immer neue Wege suchen. Deutlich gewachsen ist etwa die Rechtsabbiegespur am Hohbuchknoten, weil sich zeigte, dass selbst der Umweg durch die Gustav-Schwab- und Alteburgstraße schneller zum Oskar-Kalbfell-Platz führt. Je nach innerstädtischem Ziel bahnen sich die Autofahrer mittlerweile auch ihren Weg durch die Tübinger, die Emil-Adolff- oder die Silberburgstraße ins Zentrum. Sehr zum Leidwesen der dortigen Anlieger.

Doch dessen nicht genug. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) reichte am Gründonnerstag elf weitere Klagen zur Durchsetzung der „Sauberen Luft“ ein. Zu den deutschen Städten mit besonders hoch belasteter Atemluft und folgedessen besonders dringendem Handlungsbedarf gehört im Land neben Heilbronn, Ludwigsburg, Backnang, Esslingen und Marbach auch Reutlingen.

Mit den neuen Klageverfahren möchte die DUH eine schnellstmögliche Einhaltung der Luftqualitätswerte in weiteren besonders hoch belasteten Städten erreichen. Die Einhaltung der Grenzwerte sei nur möglich durch eine rasche Umsetzung kurzfristig wirksamer Maßnahmen wie dem konsequenten Aussperren von schmutzigen Diesel-Fahrzeugen, argumentiert die Deutsche Umwelthilfe.