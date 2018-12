Reutlingen Der Detektiv vom Markwasen

Reutlingen / Von Kathrin Kammerer

Ein intensiver Geruch nach gärendem Obst hängt in Matthias Bögles Geländewagen. Im Laderaum stehen zwei große Eimer: Im einen ist Trester, im anderen Mais. „Damit lockt man die Rehe und die Wildsauen an den Kirrungen an“, erklärt der Jäger. Kirrungen sind Stellen zur Lockfütterung: Wenn die Tiere das Futter riechen und ausbuddeln, dann hinterlassen sie Spuren. Der Jäger bekommt so einen Überblick darüber, welche Population sich momentan in seinem Revier bewegt. Die Kirrungen sind in der Nähe von Hochsitzen. So kann er mit Hilfe der Lockfütterung auch Tiere in Abschussnähe bekommen.

Nur wenige Wildschweine

In dem 1150 Hektar großen Revier rund um den Markwasen, das Matthias Bögle gemeinsam mit drei Kollegen bejagt, bewegen sich momentan drei oder vier Wildschweine. „Das ist extrem wenig“, sagt er. „Wir hatten teilweise schon 25 auf einmal im Revier.“ Eigentlich komisch, denn es gibt genug Eicheln und Bucheckern, „es ist ein Mastjahr“, wie Bögle sagt.

Zielgerichtet führt sein Weg bei dieser abendlichen Routine-Runde in ein dorniges Gebüsch bei einem kleinen See. „Das Badezimmer der Sau“, sagt er und zeigt auf zwei mit Regenwasser gefüllte Schlammkuhlen. In diesen Kuhlen suhlen sich die Wildschweine um sich zu waschen. Bögle umrundet die Kuhlen und scannt den Boden: Ist das Wasser klar oder trüb? Wie deutlich sind die Fellabdrücke im Schlamm? Welche Farbe hat das Laub auf dem Boden? „Hier badet eine zirka 40 Kilo schwere Sau“, ist sein Fazit.

Einige Minuten und Dornensträucher später sichtet er auf einer Lichtung weitere Wühlspuren im Boden. Fachmännischer Blick, ein Räuspern und ein Schmunzeln: „Also das hier ist ganz frisch.“ Im Schlamm ist deutlich der Abdruck einer Wildschwein-Klaue zu sehen. „Wahrscheinlich noch von heute morgen.“ Müssen Wanderer oder Jogger Angst vor Wildschweinen haben? Nein, normal nicht, betont Bögle. „Der Mensch ist das größte Raubtier im Wald.“

Bögle ist 56 Jahre alt, Jäger ist er nur in seiner Freizeit: Ein mittelgroßer Mann mit grauem Bart, runder Brille, grüner Jacke und grauem Hut. Über seinen Wald könnte er ewig erzählen. Vor 15 Jahren hat er den Jagdschein gemacht, nachdem er sich zunächst als Vegetarier versucht hatte. Wie das zusammen passt? „Ich hab mir gesagt, wenn ich jetzt wieder Fleisch essen will, dann muss ich auch den Kreis schließen, und mal ein Tier töten. Und wenn ich das nicht schaffe, bleibe ich weiter Vegetarier.“

„Wie das Revier tickt“

80 bis 90 Prozent seiner Jägertätigkeit verbringt er nun mit Detektivarbeit. Man muss den Wald kennen lernen, man muss verstehen, „wie das eigene Revier tickt“, sagt er. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Bögle braucht keine Taschenlampe: Er kennt die rutschigen Pfade, die Wurzel-Stolperfallen und die Bäume genau. Auch sein Gehör und sein Geruchssinn haben sich durch die Jagd verändert. Viele Tiere kann er riechen. Auch Rehe leben aktuell verhältnismäßig wenige in seinem Revier, erzählt er.

Hier im Markwasen ist die Jagd anders als oben auf der Alb: „Die Tiere sind hier die vielen Menschen gewohnt, die sind viel zutraulicher.“ Was nicht immer ein gutes Ende hat (siehe Infokasten). Drückjagden gibt es aus Sicherheitsgründen keine. Wenn Bögle auf den Hochsitz steigt und Tiere erlegen will, dann muss das gut durchdacht sein. Ein Querschläger hätte in einem Gebiet, in dem auch nachts noch Jogger unterwegs sind, fatale Folgen.

Gerne auch mehr Tiere

Neben Wildschweinen und Rehen stößt Bögle bei seinen Reviergängen auch auf Fuchse, Dachse und Hasen. „Damit hat es sich dann aber auch“, sagt er ein bisschen wehmütig. Einmal streifte ein Luchs durch den Markwasen. Den hat er leider nicht gesehen, sagt er, aber er konnte ihn anhand eines toten Rehs identifizieren: „Der Luchs frisst nur das Fleisch, der Fuchs dagegen reißt auch die Knochen auseinander.“

Gerne hätte der Jäger wieder mehr Tiere in seinem Wald: „Mein größter Traum wäre Rotwild.“ Wäre das Rotwild wieder da, würden auch die Wölfe keine so fatalen Schäden mehr an Schafherden anrichten. „Auch gegen einen Luchs hätte ich nichts einzuwenden“, sagt Bögle weiter. Der Luchs und der Wolf wandern weite Wege. „Wenn der ein Reh bei mir im Wald reißt und dann weiterzieht, ist das kein Drama“, findet er: „Da hab ich ja mehr tote Rehe durch Autos und Hunde.“