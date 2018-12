Gemeinderat Der Basishaushalt harrt seines Nachtrags

Pfullingen / Evelyn Rupprecht

Es war eine Haushaltsverabschiedung im kleinen Stil, eine, die Stadt und Gemeinderat um zwei Monate vorgezogen hatten, um mit einer Art Provisorium ins neue Jahr starten zu können. Denn der Etat 2019, der am Dienstag einstimmig auf den Weg gebracht wurde, harrt jetzt schon seines Nachtrags. Spätestens im Frühsommer, wenn feststeht, wie sich die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung im Rahmen des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) auf die Finanzen der Kommune auswirken, wird das Zahlenwerk ergänzt und umgestaltet werden müssen. „Einen Basishaushalt“ nennt Bürgermeister Michael Schrenk deshalb den Etat, der erfreuliche Zahlen zu bieten hat. Wie berichtet glänzt er mit einer Zuführungsrate in Höhe von 6,38 Millionen Euro. Anders als gedacht, muss die Stadt ihre Rücklagen nicht angreifen, sondern kann die rund zehn Millionen um 200 000 Euro aufpolstern. Das Gesamtvolumen von 68 Millionen Euro, das sich in 58,69 Millionen im Verwaltungs- und 9,37 Millionen im Vermögensetat aufteilt, entspricht in etwa dem des Vorjahres. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt von 877 auf 798 Euro.

Schuldenstand sinkt

Insgesamt wird die Stadt Ende 2019 wohl noch 14,8 Millionen Euro Schulden haben. Die positive Entwicklung ist unter anderem der gesamtwirtschaftlichen Lage zu verdanken, allerdings befinden sich in dem Haushalt auch geplante Investitionen der vergangenen Jahre, die geschoben wurden. Eine „kleine Etatverabschiedung“ war es auch deshalb, weil die Fraktionen so wenige Anträge gestellt haben wie selten zuvor. „Haltet Eure Anträge bis zur bevorstehenden Kommunalwahl im Frühjahr in der Schublade“, mahnte die SPD-Fraktion an. Doch auch aus Respekt vor dem ISEK-Prozess, dessen Ergebnisse noch nicht feststehen, wollten die Sozialdemokraten auf Anträge verzichten. Gleichwohl hoben Walter Fromm und Thomas Mürdter das Kulturhaus Klosterkirche hervor. Ein Projekt, das FWV-Sprecherin Britta Wayand auf ihrer Anliegen-Liste ebenfalls ganz oben stehen hatte. Konkrete Anträge wollte auch die FWV nicht stellen. Das, so Wayand, aber nur unter der Voraussetzung, dass der letzten öffentlichen ISEK-Veranstaltung im April ein Nachtragshaushalt folge.

Die Tatsache, dass die CDU mit gleich mehreren nicht gerade kostenneutralen Anträgen aufwartete, verärgerte die FWV-Rätin denn aber doch. Abgesprochen gewesen sei das anders, monierte sie. Walter Fromm sah’s ähnlich und nannte die Vorstöße der CDU gar „ein Schaulaufen“.

Tatsächlich warteten Gert Klaiber und seine Fraktionskollegen gleich mit sieben Anträgen auf. Darunter der zur Sanierung der Laiblinschule, mit der nun doch im nächsten Jahr begonnen wird und der zur vertieften Prüfung der Konzeption Klosterkirche, denen der Gemeinderat zustimmte – genauso wie dem zur Marktplatzsanierung. Ein Vorhaben, das später noch auf der Tagesordnung stand und für das es gleich doppelt grünes Licht gab.

Angenommen wurde derweil auch der Antrag der GAL, zu prüfen, was der Betrieb eines Wertstoffhofs kosten würde. Dafür, die Sanierung der Laiblinschule vorzuziehen, machte sich indes auch die UWV stark. Das sei aber auch schon der einzige Antrag seiner Fraktion, so deren Sprecher Stephan Wörner. Gleichzeitig mahnte er eine „Priorisierung der anstehenden Projekte“ an, die bis zum Nachtragshaushalt 2019 vorliegen sollte. Ein Anliegen des Jugendgemeinderats Michael Schwarz stieß indes bei fast allen auf offene Ohren: Das Jugend- und das Erwachsenengremium müssten enger zusammenarbeiten, findet er.