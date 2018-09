Pfadfinder Der Albtraum kehrt Anfang Oktober zurück

Eningen / swp

Der Begriff Ironscout ist die Bezeichnung für eine jährliche im Herbst stattfindende Großveranstaltung für Pfadfinder in Deutschland. Bei diesem treten Pfadfindergruppen bestehend aus mindestens vier Personen ab 16 Jahren aus dem ganzen Land gegeneinander an, um in 22 Stunden Spielzeit eine Rundwanderung mit Stationen zu meistern. Der Ironscout lehnt sich an den legendären Ironman auf Hawaii an und versteht sich als Langstreckenlauf mit gleichzeitiger Absolvierung von Posten, an denen es gilt, durch das Erfüllen der dort gestellten Aufgaben, eine möglichst hohe Punktzahl zu erreichen, heißt es in einer Mitteilung der Eninger Pfadfinder.

Erstmals fand das Ereignis auf der Schwäbischen Alb in Salmendingen und Umgebung unter dem Motto „Der Albtraum hat einen Namen“ im Jahre 1999 statt. Vom 5. bis 7. Oktober wird der Ironscout 2018 unter dem Titel „Der Albtraum kehrt zurück“ vom DPSG-Stamm Eningen ausgerichtet. Wie in den Jahren zuvor auch, werden über 1000 begeisterte Pfadinder teilnehmen.

Da die Strecke in den vergangenen Jahren meist im Norden Deutschlands eher wenige Höhenmeter bot, wird der Ironscout 2018 diesbezüglich sicherlich noch anspruchsvoller. Alle Teilnehmer sollen „laufend“ die Heimat am Fuße und auch auf den Höhen der Schwäbischen Alb erleben können. Das große Basislager wird auf der Eninger Weide sein.

Es wird ein Festzelt gemietet, mobile Duschwagen und Toiletten werden aufgestellt. Zwischen Degerschlacht, Pfullingen, Hülben und natürlich Eningen werden sich 14 Posten verteilen. Bei einem Posten angekommen, kann das Läuferteam Punkte erspielen, indem es Aufgaben erfüllt, die vor Ort gestellt werden. Alle Läufer werden zu jeder Zeit eine Warnweste tragen, sodass sie auch in der Dämmerung und vor allem bei Nacht frühzeitig zu erkennen sind. Selbstverständlich wird nur auf markierten Wegen gelaufen. Die Standorte der Stationen sind seit Längerem mit allen zuständigen Personen abgeklärt und genehmigt, teilt der DPSG-Eningen mit.

Außer den 14 bemannten Stationen, wird es auch sogenannte „tote Stationen“ geben. Diese sind als solche gekennzeichnet und werden auch von den Läufergruppen besucht. Nach dem großen Event, werden alle Stationen und Spielutensilien selbstverständlich wieder abgeholt und eingesammelt.

Am Abend nach dem Lauf wird auf der Eninger Weide gefeiert. Nach der Siegerehrung und Überreichung der Pokale an das jeweils beste Läufer- und Postenteam wird eine Liveband für alle Teilnehmer spielen. Infos gibt’s auch auf der Homepage: ironscout2018.de.