Lichtenstein Der Albaufstieg steht über allem

Von Evelyn Rupprecht

In seiner ersten Amtszeit hat Lichtensteins Bürgermeister Peter Nußbaum dafür gekämpft, den Albaufstieg in den vordringlichen Bedarf zu bringen, in seiner zweiten Amtszeit, die vor wenigen Tagen begonnen hat, will er alles daran setzen, die vertieften Planungen zu befördern. „Da wartet viel Arbeit auf mich“, ahnt er. Auch wenn das Regierungspräsidium Herr des Verfahrens beim Bau der Ortsumgehung ist, muss die Gemeinde ihren Beitrag leisten, damit über die Trasse entschieden und Baurecht geschaffen werden kann.

„Im zweiten Halbjahr 2019 geht es los“, ist Nußbaum zuversichtlich. Dann beginnt das Planungsverfahren, bei dem es dem Bürgermeister vor allem darum geht, „Transparenz zu schaffen, damit die Bürgerschaft weiß, warum welche Variante des Albaufstiegs kommt“. Viel Diskussionsstoff berge all das, ist sich der Verwaltungschef sicher. „Aber auf die Qualität dieser Diskussionen“ freut er sich schon jetzt. Man müsse neue Fakten erarbeiten, neue naturschutzfachliche Gutachten in Auftrag geben, vor allem die Wege des Wassers, die Quellen, die Flora und die Fauna gelte es dabei zu berücksichtigen. „Schließlich haben wir hier eine wunderbare Naturkulisse“, lässt er ahnen, worauf das Linienbestimmungsverfahren letztlich hinauslaufen könnte. Wohl eher nicht auf die Varianten, die an der westlichen oder östlichen Tallage vorbeiführen und auch nicht auf eine ausgebaute Stuhlsteige, die als Albaufstieg auch schon im Gespräch war, sondern höchst wahrscheinlich auf die Deckeltrasse, die die Anmeldevariante war, als es um die Sicherung des vordringlichen Bedarfs ging. Letztere trägt den Beinamen „1b“ und sieht vor, dass ein Tunnel ganz Unterhausen durchquert. Allerdings keiner in bergmännischer Bauweise wie der Reutlinger Scheibengipfel, sondern ein gedeckelter wie der am Pfullinger Ursulaberg. „Da wurde uns vom Bund ein hoher Kosten-Nutzen-Faktor von 6.0 attestiert“, so Nußbaum.

Die erste Röhre soll bis zum Honauer Bahnhof führen, dann soll sich ein Brückenbauwerk an der Albkante anschließen und danach ein weiterer Tunnel beginnen, der bis zum Kreisverkehr am Traifelberg reicht. 1,6 Kilometer und 400 Meter wären die Röhren lang, die auch deshalb als favorisierte Planungsvariante gelten, „weil der kürzeste Weg immer auch die höchste Akzeptanz hat“. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Autofahrer die 1b-Trasse auch tatsächlich nutzen würden, wäre also extrem hoch.

In zwölf bis 15 Jahren könnte man mit dem Bau des Albaufstiegs beginnen, hofft Nußbaum. Solange also müssen sich die Lichtensteiner damit abfinden, dass Tag für Tag 25 000 Fahrzeuge mit Tempo 30 durch ihren Ort schleichen.

Den Albaufstieg voranzubringen, ist zwar die Maxime in Nußbaums zweiter Amtszeit – andere Baustellen, die abzuarbeiten sind, gibt es allerdings noch zur Genüge. Die Regionalstadtbahn ist so eine. Natürlich liegt auch ihre Realisierung noch in weiter Ferne, „aber über die Linienführung müssen wir schon jetzt nachdenken. Da können wir als Gemeinde Impulse für die Planung geben“, ist sich der Bürgermeister sicher.

Ein anderes Projekt, das den Schultes – ähnlich wie der Albaufstieg – von der ersten in die zweite Amtszeit begleitet, ist das Integrierte Gemeindeentwicklungskonzept, eine Ideenwerkstatt, in der sich die Lichtensteiner einbringen können und dank der die Einwohner in diesem Monat erstmals ein Bürgerrufauto bekommen. Doch auch kostenintensive Vorhaben, die sich nicht durch ehrenamtliches Engagement stemmen lassen, stehen in den nächsten Jahren an. Die Klassen der Brögerschule, die sanierungsbedürftig ist und einen eher „morbiden Charme“ versprüht, wie es Nußbaum noch freundlich ausdrückt, soll in vier Jahren geschlossen werden. „Was wir dann mit dem Gebäude und dem Grundstück tun, ist noch offen“, sagt er. Sicher aber ist: Bis dahin müssen sämtliche Klassen der einzügigen Brögerschule in die Uhlandschule umgezogen sein, weshalb Letztere in mehreren Abschnitten für satte sieben Millionen Euro umgebaut werden muss.

„Noch sind wir schuldenfrei“, betont Nußbaum. Angesichts der Investitionen, die auf die Gemeinde zukommen, wird das aber nicht so bleiben – zumal auch die Holzelfinger Greifensteinhalle saniert werden muss und es für das Baugebiet Breitenbohl II in Holzelfingen noch ein Regenrückhaltebecken braucht.

Die Arbeit geht Nußbaum also auch in der zweiten Amtszeit nicht aus. „Wo doch auch die ersten acht Jahre so eine intensive Zeit waren, die so schnell vorbeigegangen ist“, sagt er. Eigentlich wäre es naheliegend, dass er schon allein wegen der Aufgabenfülle und der Tatsache, dass mit dem Albaufstieg wohl frühestens 2030 begonnen wird, schon jetzt eine dritte Amtszeit in Betracht zieht. Wäre doch schade, wenn den Spatenstich nicht er, sondern sein Nachfolger tun würde? Die Frage beantwortet Nußbaum mit einem Lächeln. „Zum Spatenstich“, hofft er, „würde ich ja vielleicht auch eingeladen werden, wenn ich dann nicht mehr Bürgermeister wäre“.