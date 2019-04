Früher wurde auf Hochzeiten meist Hefezopf gereicht, die Mehrheit der Bürger konnte sich schlichtweg nicht mehr leisten. Die mehrstöckigen Hochzeitstorten kamen erst später auch bei der Mittelschicht in Mode. Heute backen und kreieren allein die Konditoren des Cafés Sommer rund 100 Hochzeitstorten im Jahr. Dies und freilich noch viel mehr erfahren die Besucher bei der neuen Ausstellung im Reutlinger Heimatmuseum unter dem Titel „Die Hochzeit - das Fest. Traditionen und Trends“, die morgen um 11.15 Uhr eröffnet wird.

Der „schönste Tag im Leben“ hat sich im Laufe der Zeit gewandelt. Gesellschaftliche Entwicklungen und Trends lassen sich an Hochzeitsritualen ablesen. Kulturamtsleiter Dr. Werner Ströbele, Kuratorin Dr. Martina Schröder, Eva Bissinger und Bianca Martin haben aus dem großen Fundus des Heimatmuseums und von privaten Leihgebern eine beeindruckende Ausstellung zusammengestellt, die Einblicke in das Leben und Feiern vom 19. bis zum 21. Jahrhundert bietet. Von Hochzeitskleidern über Einladungskarten, Geschenke und Menükarten bis zu alten Fotos haben die Ausstellungsmacher gesammelt, aufbereitet und die Exponate in einen historischen Kontext gestellt.

Mitmachstationen für die Besucher

Das Ausstellungskonzept geht aber noch weiter: Sieben „Hochzeitsmacher“ aus der Region wurden interviewt, vom Konditor und der Floristin über den Standesbeamten bis zum Juwelier. Sie alle erzählen über ihre Erfahrungen mit Hochzeitstrends und berichten, wie sich Kundenwünsche in den vergangenen Jahrzehnten verändert haben. An verschiedenen Mitmachstationen können Besucher dann zusätzliche Hochzeits-Schätze entdecken und auch ihre eigenen Erfahrungen einbringen. So wird an einer großen Tafel zum Beispiel abgefragt, wo man seinen Partner kennengelernt hat.

„Wir hatten bei der Konzeption auch im Blick, wie sich rund um das Thema Hochzeit vieles verändert hat“, sagt Dr. Martina Schröder. Mit das Auffälligste ist da wohl die Fotografie. Wurde noch in den 1950er Jahren nur ein Hochzeitsfoto im Studio des Fotografenmeisters angefertigt, gibt es heute ganze Bildbände und sogar Videos.

Beim Gang durch die Ausstellungsräume im zweiten Obergeschoss erfährt der Besucher auch Wissenswertes aus der Geschichte. Zum Beispiel, dass es die Zivilehe erst seit 1876 gibt. Der Reutlinger Johann Geord Schupp war der erste, der am 20. Januar 1876 in Reutlingen standesamtlich getraut wurde. Vor allem in Betzingen waren Brautkränze eine Tradition und es ist noch gar nicht so lange her, da heirateten die Bräute dunkel gekleidet. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts gab es unter Adligen die ersten Hochzeiten in weiß.

Das könnte dich auch interessieren:

Reutlingens neuer Oberbürgermeister Thomas Keck wurde feierlich vereidigt Thomas Keck, Reutlingens neuer Oberbürgermeister, wurde am Freitagabend in sein Amt eingeführt.